O dia de hoje (16 de outubro) terá viradas e respostas alguns signos; veja a previsão

A quinta-feira chega com respostas, reviravoltas e uma sensação de leveza para os signos

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 03:00

Signo, horóscopo, zodíaco e astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco e astrologia Crédito: Reprodução

Hoje, quinta-feira, 16 de outubro, é um daqueles dias em que o universo parece sussurrar verdades que antes estavam encobertas. A energia favorece clareza, decisões conscientes e o encerramento de ciclos que vinham pedindo atenção. Cada signo sente o chamado de um jeito, mas todos compartilham o mesmo convite: ver as coisas como elas realmente são e seguir com confiança. Veja a previsão do site "Times of India".

Áries

Hoje, o universo pede que você siga o que te faz sentir vivo, não apenas o que é confortável. Algo novo começa a chamar sua atenção, e ignorar isso seria desperdiçar uma oportunidade. A segurança vem do movimento, não do controle. Deixe o entusiasmo guiar seus passos e se permita arriscar.

Touro

Você ganha mais ouvindo do que reagindo. Um momento de tensão pode testar sua calma, mas sua força está no silêncio. Escute antes de responder, observe antes de agir. A clareza virá quando você estiver presente, não quando tentar ter razão.

Gêmeos

Comece o dia em silêncio e aja com intenção. Sua mente pode estar acelerada, mas a sabedoria mora na pausa. Respire, observe e só então avance. Hoje não é dia de reagir, é dia de responder com propósito. O foco vem quando o ritmo desacelera.

Câncer

Nem tudo precisa ser resolvido com força. Hoje, a suavidade é o seu superpoder. Solte o controle e perceba que muitas situações se equilibram quando você para de apertar tanto. Sua verdadeira força está em ser leve.

Leão

A energia de hoje te mostra o que realmente te inspira. Uma conversa ou ideia pode te despertar, e esse é o sinal que você precisava. O que te faz vibrar está te apontando o caminho. Fique perto do que te dá energia e se afaste do que te drena.

Escorpião

A clareza aparece quando você para de agradar. Hoje, o foco é ser sincero, não simpático. Afaste-se do ruído, ouça o que sente e aja a partir disso. Você não precisa justificar o que é autêntico.

Sagitário

As respostas estão nos intervalos. Entre uma tarefa e outra, algo importante pode surgir, como um pensamento, uma ideia, um insight. Dê espaço para o acaso. A inspiração aparece quando a mente respira.

Capricórnio

Hoje, algo que parecia distante pode acontecer de repente. Uma mudança esperada há tempos se acelera, e você precisa estar pronto para agir. Nem tudo exige preparo; às vezes, só presença.

Aquário

Uma nova porta pode se abrir, talvez algo que você nem sabia que queria. A curiosidade será sua bússola. Dê um passo fora da rotina e veja o que acontece. A liberdade começa quando você se permite o inesperado.

Peixes

Hoje, algo do passado pode voltar, mas sob uma nova luz. O reencontro não é coincidência, é uma chance de encerrar o que ficou pendente ou recomeçar com sabedoria. Veja o que mudou, inclusive em você.

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

