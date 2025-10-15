ASTROLOGIA

3 signos reencontram felicidade a partir de hoje (15 de outubro)

Energia do dia marca um ponto de virada para estes signos

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 06:00

Astrologia, signo, horóscopo e zodíaco Crédito: Reprodução

Depois de um período de incertezas e emoções densas, esta quarta-feira, 15 de outubro, chega como um sopro de renovação. Três signos começam a sentir um tipo de felicidade que parecia distante - aquela que nasce quando a gente decide parar de reviver o que já passou. Hoje, o coração se abre para o novo, e o peso que antes parecia insuportável simplesmente se dissolve. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

O peso das decepções antigas começa, enfim, a se dissipar. Hoje, você sente o ânimo voltando e uma confiança diferente tomando conta. É como se o que antes parecia te prender ao passado finalmente perdesse a força. Você percebe que viver no presente exige coragem - a coragem de soltar o que dói e escolher o que faz bem. A vida está te chamando para se mover, e essa escolha por si mesmo é o primeiro passo para o verdadeiro contentamento. A felicidade não vai surgir por acaso: ela nasce do momento em que você decide merecê-la.

Características de Áries 1 de 7

Gêmeos

O dia pede doçura consigo mesmo. Você entende que sentir tristeza faz parte, mas permanecer nela não é o seu destino. Hoje, a mente se abre e o coração se solta: velhas lembranças deixam de ter poder, e você redescobre a leveza de simplesmente existir. Aquilo que antes parecia te travar agora perde o sentido, e surge uma sensação de liberdade quase infantil. É como se o mundo voltasse a ser um lugar cheio de possibilidades. Dê-se permissão para sorrir — a vida está pronta para te acompanhar nesse novo ritmo.

Características do signo de Gêmeos 1 de 8

Capricórnio

Chega um momento em que a melancolia cansa — e hoje, você sente isso claramente. O peso de antigos desapontamentos começa a se dissolver, e o brilho que parecia apagado volta a aparecer aos poucos. A vontade de seguir em frente renasce, junto com a percepção de que tristeza também é aprendizado, não sentença. A partir de agora, você olha para o futuro com uma serenidade diferente: sem negar o que viveu, mas sem se prender a isso. O que te espera é luz, e você finalmente está pronto para recebê-la.