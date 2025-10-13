Acesse sua conta
Estes 4 signos vão ter mais sorte que todos os outros até o fim de outubro

Signos entram em um período de oportunidades, recomeços e prosperidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

Embora o início de outubro possa ter sido desafiador, quatro signos do zodíaco entram agora em uma nova fase de sorte e crescimento. De acordo com a astróloga Amy Demure ao site "Your Tango", esses nativos serão “abençoados com abundância e sucesso” ao longo das próximas semanas, tanto na vida profissional quanto pessoal. 

Se você faz parte desse grupo, espere por uma virada positiva: portas que pareciam fechadas se abrem, novas pessoas aparecem no seu caminho e o sentimento é de finalmente ver as coisas fluírem a seu favor.

Áries

Depois de semanas intensas, você sente o peso ficando para trás e a energia voltando com força total. O resto do mês promete ser de avanço e realização. É hora de agir, confiar na sua coragem e deixar o passado no lugar dele. Questões emocionais e profissionais ganham clareza, e oportunidades antes bloqueadas começam a se destravar. Segundo Amy Demure, "este é o momento que você esperava - o impulso que te coloca de volta no caminho dos seus sonhos".

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Virgem

Seu signo está entre os mais favorecidos do mês, especialmente nas relações pessoais. O amor ganha profundidade, com maior sintonia emocional e espiritual. Para quem está solteiro, encontros significativos podem acontecer de forma inesperada. Já quem vive uma relação, sentirá a conexão se fortalecer com mais compromisso e estabilidade. "É um ciclo de crescimento mútuo e maturidade afetiva", explicou Demure. A sorte também se estende à vida profissional, com boas respostas para esforços recentes.

Características do signo de Virgem

Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Virgem por Reprodução

Libra

Você entra em um novo capítulo da sua vida, e ele começa com uma sensação clara de recomeço. Situações paradas voltam a andar e antigas incertezas dão espaço a possibilidades mais leves. É o momento de plantar novas intenções e abrir espaço para o novo, especialmente no amor e na carreira. De acordo com Amy Demure, "o universo está te entregando uma folha em branco". Use essa energia para reconstruir caminhos com mais equilíbrio e propósito.

Características do signo de Libra

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Libra por Reprodução

Escorpião

Sua sorte muda completamente de direção neste fim de mês. Você recupera força, motivação e poder pessoal. Depois de um período cansativo, chega a hora de mostrar do que é capaz, e os resultados virão rápido. Segundo a astróloga Amy Demure, "este é o ponto de virada que transforma bloqueios em conquistas". No amor, o magnetismo aumenta; no trabalho, determinação e foco te colocam em posição de destaque. Outubro termina com sensação de vitória e confiança renovada.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

Tags:

Signo Áries Virgem Libra Escorpião Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

