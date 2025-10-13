ASTROLOGIA

Estes 4 signos vão ter mais sorte que todos os outros até o fim de outubro

Signos entram em um período de oportunidades, recomeços e prosperidade

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15:00

Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

Embora o início de outubro possa ter sido desafiador, quatro signos do zodíaco entram agora em uma nova fase de sorte e crescimento. De acordo com a astróloga Amy Demure ao site "Your Tango", esses nativos serão “abençoados com abundância e sucesso” ao longo das próximas semanas, tanto na vida profissional quanto pessoal.

Se você faz parte desse grupo, espere por uma virada positiva: portas que pareciam fechadas se abrem, novas pessoas aparecem no seu caminho e o sentimento é de finalmente ver as coisas fluírem a seu favor.

Áries

Depois de semanas intensas, você sente o peso ficando para trás e a energia voltando com força total. O resto do mês promete ser de avanço e realização. É hora de agir, confiar na sua coragem e deixar o passado no lugar dele. Questões emocionais e profissionais ganham clareza, e oportunidades antes bloqueadas começam a se destravar. Segundo Amy Demure, "este é o momento que você esperava - o impulso que te coloca de volta no caminho dos seus sonhos".

Virgem

Seu signo está entre os mais favorecidos do mês, especialmente nas relações pessoais. O amor ganha profundidade, com maior sintonia emocional e espiritual. Para quem está solteiro, encontros significativos podem acontecer de forma inesperada. Já quem vive uma relação, sentirá a conexão se fortalecer com mais compromisso e estabilidade. "É um ciclo de crescimento mútuo e maturidade afetiva", explicou Demure. A sorte também se estende à vida profissional, com boas respostas para esforços recentes.

Libra

Você entra em um novo capítulo da sua vida, e ele começa com uma sensação clara de recomeço. Situações paradas voltam a andar e antigas incertezas dão espaço a possibilidades mais leves. É o momento de plantar novas intenções e abrir espaço para o novo, especialmente no amor e na carreira. De acordo com Amy Demure, "o universo está te entregando uma folha em branco". Use essa energia para reconstruir caminhos com mais equilíbrio e propósito.

Escorpião

Sua sorte muda completamente de direção neste fim de mês. Você recupera força, motivação e poder pessoal. Depois de um período cansativo, chega a hora de mostrar do que é capaz, e os resultados virão rápido. Segundo a astróloga Amy Demure, "este é o ponto de virada que transforma bloqueios em conquistas". No amor, o magnetismo aumenta; no trabalho, determinação e foco te colocam em posição de destaque. Outubro termina com sensação de vitória e confiança renovada.