ASTROLOGIA

Os astros no amor: o dia de hoje (13 de outubro) promete paixão e recomeços para esses signos; veja a previsão

Segunda-feira começa com leveza e novas conexões, favorecendo o diálogo e a harmonia nas relações

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 11:00

Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

O clima afetivo de hoje favorece conversas sinceras, reencontros e vínculos que crescem pela compreensão mútua. É um dia propício para abrir o coração, esclarecer mal-entendidos e mostrar afeto por meio de gestos simples. O amor se manifesta com mais leveza e verdade, e quem estiver disposto a escutar e se expressar com honestidade pode viver momentos marcantes. Veja a previsão do site "The Daily Jagran".

Áries: A comunicação se torna o elo mais forte entre você e quem ama. Casais se entendem com mais facilidade e trocam gestos de carinho. Solteiros podem se encantar por alguém espirituoso e divertido.

Touro: A busca por segurança emocional se destaca. Casais fazem planos concretos e falam sobre o futuro. Solteiros podem atrair alguém que valoriza estabilidade e sinceridade. Amor com mais profundidade e calma.

Gêmeos: O dia favorece trocas leves e naturais. Casais recuperam a harmonia e o bom humor. Solteiros encantam com sua espontaneidade e curiosidade. Conversas se transformam em conexões reais.

Câncer: O momento é ideal para abrir o coração e falar sobre o que sente. Casais se aproximam emocionalmente e fortalecem a confiança. Solteiros podem criar laços importantes ao seguir a intuição.

Leão: O amor cresce na base do respeito e da admiração. Casais compartilham metas e se apoiam mutuamente. Solteiros chamam atenção pela confiança e energia. O romance ganha estrutura e reciprocidade.

Virgem: Pequenas demonstrações de afeto ganham grande significado. Casais vivem um clima de cumplicidade e diálogo sincero. Solteiros podem se conectar com alguém que pensa de forma parecida.

Libra: Emoções profundas emergem, pedindo equilíbrio entre razão e sentimento. Casais se abrem de forma autêntica e fortalecem o vínculo. Solteiros se sentem atraídos por pessoas inteligentes e envolventes.

Escorpião: O dia traz leveza e desejo de conexão. Casais redescobrem o prazer de estarem juntos. Solteiros podem viver um novo interesse que começa de forma inesperada. Amor com intensidade e encanto.

Sagitário: O clima romântico favorece reencontros e momentos divertidos. Casais fortalecem a parceria com leveza. Solteiros atraem quem vibra na mesma sintonia. Amor com alegria e boas surpresas.

Capricórnio: O amor cresce com paciência e confiança. Casais aprendem a ouvir mais um ao outro. Solteiros podem se aproximar de alguém que compartilha seus valores. Relações se constroem com maturidade.

Aquário: O dia favorece vínculos baseados em afinidades e boas conversas. Casais se entendem com facilidade e trocam ideias inspiradoras. Solteiros se conectam com pessoas que estimulam sua mente.