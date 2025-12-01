Hora do combate: tire a sua sorte do dia para esta segunda (1/12)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 05:00
A vida te colocará em guerra hoje. Nesta segunda-feira (1), você terá que se impor para conseguir o que precisa, mesmo que isso gere desentendimentos. Falar o que pensa sem rodeios e agir com firmeza será necessário para que as dúvidas não tirem as glórias que já são suas. É o momento propício para expor incômodos e se valorizar diante dos demais.
A sorte do dia mostra ainda que engolir tudo que as pessoas depositam em você pode sufocar e que é preciso ser combativo em alguns momentos para evitar ser feito de gato e sapato.
Sorte do dia
A mensagem do dia para você é a seguinte:
"Não conte os dias: faça com que os dias contem" - Muhammad Ali
