Hora do combate: tire a sua sorte do dia para esta segunda (1/12)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia
Sorte do dia Crédito: Pexels

A vida te colocará em guerra hoje. Nesta segunda-feira (1), você terá que se impor para conseguir o que precisa, mesmo que isso gere desentendimentos. Falar o que pensa sem rodeios e agir com firmeza será necessário para que as dúvidas não tirem as glórias que já são suas. É o momento propício para expor incômodos e se valorizar diante dos demais. 

A sorte do dia mostra ainda que engolir tudo que as pessoas depositam em você pode sufocar e que é preciso ser combativo em alguns momentos para evitar ser feito de gato e sapato. 

A mensagem do dia para você é a seguinte:

"Não conte os dias: faça com que os dias contem" - Muhammad Ali

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

