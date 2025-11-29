Hora de aproveitar: tire a sua sorte do dia para este sábado (29)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 05:00
Hoje é um dia para abusar do descanso e da tranquilidade. Este sábado (29) estará alinhado a uma energia de paz, sossego, ideal para aproveitar ao lado dos amigos e da família. O momento será propício para uma confraternização dentro de casa com bebidas e comidas, para parar e escrever o que sente e descrever como foi a semana e mesmo para fazer uma passeio sozinho, para uma praia ou ao cinema.
A sorte do dia mostra que é preciso saber respeitar o momento de relaxar e tentar parar de pensar em trabalho a todo instante ou nas próximas metas financeiras e de carreira as quais se almeja. Se permita dar uma pausa.
Sorte do dia
A mensagem do dia para você é a seguinte:
Uma pausa na vida nos dá clareza
