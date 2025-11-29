MENSAGEM

Hora de aproveitar: tire a sua sorte do dia para este sábado (29)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Elis Freire

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia Crédito: Shutterstock

Hoje é um dia para abusar do descanso e da tranquilidade. Este sábado (29) estará alinhado a uma energia de paz, sossego, ideal para aproveitar ao lado dos amigos e da família. O momento será propício para uma confraternização dentro de casa com bebidas e comidas, para parar e escrever o que sente e descrever como foi a semana e mesmo para fazer uma passeio sozinho, para uma praia ou ao cinema.

A sorte do dia mostra que é preciso saber respeitar o momento de relaxar e tentar parar de pensar em trabalho a todo instante ou nas próximas metas financeiras e de carreira as quais se almeja. Se permita dar uma pausa.

Sorte do dia 1 de 5

A mensagem do dia para você é a seguinte:

Uma pausa na vida nos dá clareza