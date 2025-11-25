MENSAGEM

Hora de botar pra girar: tire a sua sorte do dia para esta terça (25)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Elis Freire

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia Crédito: FreePik

Hoje é um dia de muita luz e glória. Esta terça-feira (25) trará uma energia de renovação e de virada tão esperada, com o mundo se alinhando para que você possa caminhar mais tranquila. O momento será propício para caminhadas ao ar livre, conversas acolhedoras e para tirar um tempo para visitar um ente querido.

A sorte do dia mostra que nem tudo está perdido e que, assim como tudo pode ficar pior, as coisas também podem melhorar muito, trazendo sol depois da chuva e mais: um arco-íris para lembrar o quanto a vida é bonita.

A mensagem do dia para você é a seguinte:

As coisas boas da vida não são de ver, são de sentir.