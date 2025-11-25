Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hora de botar pra girar: tire a sua sorte do dia para esta terça (25)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia
Sorte do dia Crédito: FreePik

Hoje é um dia de muita luz e glória. Esta terça-feira (25) trará uma energia de renovação e de virada tão esperada, com o mundo se alinhando para que você possa caminhar mais tranquila. O momento será propício para caminhadas ao ar livre, conversas acolhedoras e para tirar um tempo para visitar um ente querido. 

A sorte do dia mostra que nem tudo está perdido e que, assim como tudo pode ficar pior, as coisas também podem melhorar muito, trazendo sol depois da chuva e mais: um arco-íris para lembrar o quanto a vida é bonita. 

Sorte do dia

Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva por FreePik
1 de 5
Sorte do dia por FreePik

LEIA MAIS 

Hora de cair na real: tire a sua sorte do dia para esta sexta (14)

Hora de se desafiar: tire a sua sorte do dia para esta quinta (13)

Hora de ter sabedoria: tire a sua sorte do dia para esta quarta (12)

Hora de agir rápido: tire a sua sorte do dia para esta terça (11)

Hora de se antecipar: tire a sua sorte do dia para esta segunda (10)

A mensagem do dia para você é a seguinte:

As coisas boas da vida não são de ver, são de sentir.

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

Leia mais

Imagem - Mergulhados em dívidas: 4 signos vão ter um baque financeiro no final do mês

Mergulhados em dívidas: 4 signos vão ter um baque financeiro no final do mês

Imagem - 4 signos podem terminar o relacionamento este mês; veja se o seu está ameaçado

4 signos podem terminar o relacionamento este mês; veja se o seu está ameaçado

Imagem - 3 signos vão viver uma paixão intensa e inesperada esta semana

3 signos vão viver uma paixão intensa e inesperada esta semana

Tags:

Mensagem do dia Mensagem Sorte

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Motoristas de táxi e ambulância têm menor risco Alzheimer, diz estudo

Motoristas de táxi e ambulância têm menor risco Alzheimer, diz estudo
Imagem - Ele era um garoto pobre e construiu um império do café que hoje vale R$ 500 bilhões depois de um simples encontro

Ele era um garoto pobre e construiu um império do café que hoje vale R$ 500 bilhões depois de um simples encontro

MAIS LIDAS

Imagem - Empresária morre após cair de rapel em cachoeira com queda livre de 60 metros
01

Empresária morre após cair de rapel em cachoeira com queda livre de 60 metros

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
02

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas e ventos fortes para Bahia e mais 13 estados
03

Inmet emite alerta de chuvas e ventos fortes para Bahia e mais 13 estados

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda (24 de novembro) é O Caixão: não tema o fim, ele é apenas o início de algo melhor
04

Carta do Baralho Cigano desta segunda (24 de novembro) é O Caixão: não tema o fim, ele é apenas o início de algo melhor