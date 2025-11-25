Hora de botar pra girar: tire a sua sorte do dia para esta terça (25)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 05:00
Hoje é um dia de muita luz e glória. Esta terça-feira (25) trará uma energia de renovação e de virada tão esperada, com o mundo se alinhando para que você possa caminhar mais tranquila. O momento será propício para caminhadas ao ar livre, conversas acolhedoras e para tirar um tempo para visitar um ente querido.
A sorte do dia mostra que nem tudo está perdido e que, assim como tudo pode ficar pior, as coisas também podem melhorar muito, trazendo sol depois da chuva e mais: um arco-íris para lembrar o quanto a vida é bonita.
Sorte do dia
A mensagem do dia para você é a seguinte:
As coisas boas da vida não são de ver, são de sentir.
Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores.