4 signos podem terminar o relacionamento este mês; veja se o seu está ameaçado

As relações amorosas de alguns ficarão conturbadas com a influência dos astros

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 19:23

4 signos terão o relacionamento conturbado esse mês com risco de término
4 signos terão o relacionamento conturbado esse mês com risco de término Crédito: Shutterstock

Com muito caos no ar, novembro será um teste para os relacionamentos. Para alguns signos, o movimento dos astros traz tensão, reviravoltas e até possibilidade de rompimento da relação por falta de comunicação. As brigas poderão se tornar frequentes e a decisão de enfrentar os problemas ou de jogar a toalha precisará ser tomada por estes casais, que sentirão o amor ameaçado nas próximas semanas. 

Os signos no amor

Veja os signos que podem botar um fim na relação este mês de acordo com o time de astrólogos de João Bidu:

Capricórnio

Caprica, segura esse coração! Novembro promete intensidade total no amor. Com Urano retrógrado no seu paraíso astral, os sentimentos podem oscilar entre o desejo de estabilidade e a vontade de liberdade. Por isso, o clima tende a ficar mais tenso, especialmente se o relacionamento já vinha pedindo ajustes. No entanto, em vez de bater de frente, tente ouvir mais e controlar as reações. Pequenos gestos de calma podem evitar grandes brigas.

Escorpião

Os escorpianos vão precisar de jogo de cintura neste mês. Saturno e Netuno retrógrados mexem diretamente com seu emocional e podem trazer inseguranças ou desilusões. Como resultado, é fácil se irritar ou criar expectativas demais. No entanto, tudo indica que esse momento serve para fortalecer a confiança e testar o quanto o amor é verdadeiro. Evite cobranças e aproveite para entender o que realmente quer de um relacionamento.

Sagitário

Para os sagitarianos, o alerta é claro: evite agir por impulso! Urano retrógrado na sua Casa 7 mostra que surpresas e reviravoltas podem mexer nas relações. Se estiver comprometido, procure não tomar decisões precipitadas. Já quem está solteiro pode se envolver rápido demais e se frustrar depois. Ainda assim, o mês também traz chances de crescimento emocional, desde que você não queira resolver tudo às pressas.

Aquário

O penúltimo mês do ano promete testes de paciência para Aquário. Urano retrógrado no seu paraíso astral deixa o campo amoroso instável e cheio de imprevistos. Além disso, Mercúrio e Netuno pedem mais clareza na comunicação, já que mal-entendidos podem causar confusões desnecessárias. Portanto, antes de reagir, tente se colocar no lugar do outro. O diálogo vai ser o caminho mais seguro para manter o clima leve.

