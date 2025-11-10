PREVISÕES

Mercúrio Retrógrado: 4 signos vão sofrer perdas nos próximos dias

Alguns vão sentir com mais força o impacto da trajetória do astro

Elis Freire

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 20:35

Mercúrio retrógrado está de volta e desta vez em Sagitário! O fenômeno astrológico, conhecido por bagunçar a comunicação e causar atrasos, promete deixar os próximos dias mais intensos. Embora todos sintam seus efeitos de alguma forma, quatro signos devem enfrentar desafios mais evidentes, especialmente em áreas que envolvem conversas, estudos, escolhas e projetos. Algumas perdas vão acontecer por conta de uma atitude mais impulsiva que pode afastar pessoas e oportunidades.

Ou seja: será fácil dizer o que não deve, fazer promessas sem pensar ou embarcar em planos arriscados que podem botar tudo em jogo.

Veja os 4 signos que vão sentir mais intensamente os efeitos do Mercúrio Retrô de acordo com os astrólogos do time de João Bidu:

Sagitário

Começando, claro, com o próprio dono da festa! Como o trânsito acontece no seu signo, Sagitário tende a sentir tudo de forma amplificada. Pensamentos confusos, atrasos e até mal-entendidos são comuns. Entretanto, esse também é um ótimo momento para revisar planos e rever crenças que já não fazem tanto sentido. Portanto, respire fundo antes de tomar decisões e evite agir no impulso.

Gêmeos

Seu signo regente é Mercúrio, então qualquer retrogradação mexe direto com você. E como Sagitário é seu signo oposto, as relações, sejam amorosas ou profissionais, podem passar por uma fase de testes. Por isso, evite discussões e seja claro ao se comunicar. Aproveite o momento para ajustar expectativas e fortalecer parcerias com mais transparência.

Virgem

Outro signo regido por Mercúrio, Virgem também tende a sentir o retrô com força. Só que, no seu caso, os efeitos aparecem mais na rotina e na organização. Então, atrasos e imprevistos no trabalho podem acontecer, e planos minuciosos talvez precisem ser refeitos. Mesmo assim, esse período pode ser uma chance de ouro para simplificar o que ficou complicado demais.

Peixes