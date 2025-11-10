ASTROLOGIA

Anjo do Reencontro surge em um raro portal espiritual: 4 signos terão sinais sobrenaturais de quem já partiu nesta segunda (10 de novembro)

Fernanda Varela

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 09:12

Nesta segunda-feira (10), um portal espiritual extremamente raro se abre, permitindo a passagem do Anjo do Reencontro, uma presença celestial que surge pouquíssimas vezes ao longo do ano. Sua energia é tão delicada quanto poderosa, capaz de unir planos diferentes e criar momentos de conexão entre o mundo dos vivos e o das almas que já seguiram em frente.

Durante esse breve período, sonhos, perfumes, músicas, luzes e sensações inexplicáveis ganham novo significado. O anjo atua silenciosamente, permitindo que mensagens cheguem a quem precisa de consolo e respostas. Ele ajuda a curar corações apertados e traz paz àqueles que ainda guardam a dor da despedida. É o tipo de presença que não pode ser chamada, apenas sentida, quando o universo entende que o amor é mais forte do que qualquer separação.

Câncer

O anjo toca o seu coração com ternura e faz renascer lembranças cheias de afeto. Você pode sentir o perfume de alguém querido, ouvir uma música marcante ou sonhar com uma pessoa que partiu, recebendo dela um sinal claro de que está bem. Tudo o que acontecer hoje é um recado do universo, dizendo que o amor não desaparece, apenas muda de forma.

Virgem

O anjo abre o portal da compreensão e te ajuda a libertar o que ainda doía. Um sonho intenso ou um acontecimento aparentemente simples pode trazer a resposta que faltava. Você sentirá um peso saindo do peito e uma leveza difícil de explicar, como se finalmente tivesse recebido um abraço de quem ainda vive dentro da sua memória.

Escorpião

O anjo desperta em você uma conexão espiritual poderosa. É possível que sinta uma presença forte ao seu redor, um arrepio repentino ou uma emoção profunda sem motivo aparente. Esses sinais não são coincidência, mas manifestações de quem continua te acompanhando, vibrando amor e proteção.

Aquário

O anjo se aproxima com doçura e te envolve em um sentimento de paz. Sonhos vívidos, respostas inesperadas e sensações sutis podem se manifestar ao longo do dia. Você entenderá que o reencontro entre almas não depende do tempo nem do corpo, ele acontece quando o coração está pronto para ouvir.

