Horóscopo semanal (10 a 16 de novembro): algo que parecia estável pode mudar de rumo; veja previsão para o seu signo

Os astros anunciam dias de virada e reflexões profundas, com impacto direto nas emoções e nas relações

Fernanda Varela

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 11:00

A semana que começa nesta segunda-feira (10) será marcada por surpresas e reviravoltas. O Sol em Escorpião, em oposição a Urano, traz acontecimentos inesperados que testam a capacidade de adaptação. Mercúrio e Marte em Sagitário estimulam decisões rápidas e uma comunicação mais direta, mas também podem gerar impulsividade. Já Vênus em Libra, em tensão com Plutão, aprofunda temas ligados a emoções, finanças e relacionamentos, exigindo maturidade diante de possíveis crises.

Áries

Você tende a mergulhar em assuntos profundos e a lidar com transformações internas. Situações fora do seu controle podem provocar desconforto, principalmente nas finanças e nas relações. Aproveite o período para eliminar padrões que limitam seu crescimento. Evite agir por impulso e procure expressar suas ideias com calma.

Touro

O foco recai sobre as parcerias e relacionamentos. Algo que parecia estável pode mudar de rumo, pedindo coragem para agir com autenticidade. Conversas importantes trarão clareza, mas também exigirão equilíbrio emocional. No campo profissional e financeiro, reviravoltas pedem paciência.

Gêmeos

A rotina e o trabalho passam por ajustes. Mudanças inesperadas podem alterar compromissos e prioridades. Evite prometer o que não poderá cumprir. É hora de reorganizar tarefas e preservar sua energia. No amor, o desejo cresce, mas o ciúme também — busque o equilíbrio entre liberdade e entrega.

Câncer

Você sentirá um impulso forte de se expressar e agir com autenticidade. Criatividade em alta, mas também a possibilidade de imprevistos que exigirão adaptação. No campo emocional, cuide da sua energia e respeite seus limites. O corpo poderá reagir ao estresse, pedindo pausas e autocuidado.

Leão

Questões familiares ganham destaque, com possíveis tensões ou mudanças inesperadas em casa. Será importante manter o diálogo aberto e evitar disputas. O período também estimula a criatividade e o desejo de concretizar projetos, mas o excesso de pressa pode gerar conflitos.

Virgem

A comunicação será intensa e algumas conversas podem mexer com emoções antigas. Evite impulsos verbais e escolha bem as palavras. Mudanças no ambiente doméstico exigem flexibilidade. Aproveite o momento para transformar laços familiares e esclarecer mal-entendidos.

Libra

Você estará mais determinado a afirmar seu valor e suas ideias. O período traz chances de ganhos financeiros, mas pede prudência antes de assumir riscos. Imprevistos podem abalar a sensação de segurança, exigindo autocontrole. Evite agir por emoção e confie no seu discernimento.

Escorpião

Transformações seguem em curso e situações fora do seu controle podem causar tensão. Use a intuição para guiar decisões e evite conflitos desnecessários. No amor, será preciso paciência para lidar com divergências. Uma reflexão sobre valores pessoais ajudará a realinhar prioridades.

Sagitário

A semana favorece introspecção e autoconhecimento. Ideias originais podem surgir, mas será preciso cuidado com atitudes precipitadas. Conversas francas ajudarão a evitar mal-entendidos. Uma oportunidade de crescimento pode aparecer, exigindo coragem e clareza nas escolhas.

Capricórnio

Amizades e grupos ganham importância, mas também podem trazer surpresas. A energia mental estará acelerada, pedindo cautela com decisões impulsivas. Observe padrões nas relações e mantenha o foco no que realmente tem valor. No amor, a paciência será fundamental para evitar atritos.

Aquário

Você buscará destaque e reconhecimento no trabalho. Ideias inovadoras serão bem-vindas, mas as mudanças podem gerar tensão nas parcerias. A semana pede clareza e cuidado com a sobrecarga. É hora de ajustar ambições sem abrir mão da harmonia nas relações.

Peixes

Emoções intensas e desejo de expansão marcam o período. Filosofias de vida, estudos e viagens ganham importância, mas imprevistos podem mudar planos. No amor, será hora de se libertar de padrões ultrapassados e valorizar conexões verdadeiras. A flexibilidade será sua maior aliada.