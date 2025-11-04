Acesse sua conta
Dois signos terão reencontro com alguém do passado ainda nesta semana

Movimentos astrológicos indicam reaproximações e emoções intensas em relacionamentos antigos

  Fernanda Varela

  Fernanda Varela

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 18:22

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Reprodução

Os astros reservam surpresas para dois signos nesta semana. A energia planetária favorece reencontros e conversas que ficaram pendentes, reacendendo sentimentos e lembranças que pareciam adormecidas. Pessoas do passado podem voltar a cruzar o caminho de quem pertence a esses signos, despertando emoções intensas e a chance de um novo começo.

Touro

A semana promete uma reviravolta emocional para os taurinos. Alguém que fez parte do seu passado pode reaparecer trazendo uma mistura de saudade e curiosidade. O momento é ideal para ouvir o coração, mas também para manter os pés no chão. Se esse retorno reacende algo bom, vale abrir espaço para o diálogo. Caso traga insegurança, use a experiência para encerrar o ciclo de vez e seguir em paz.

Peixes

Para os piscianos, o Universo abre portas para reconciliações. Um reencontro pode acontecer de maneira inesperada, despertando lembranças fortes e um sentimento de destino. A energia é de cura e perdão, o que favorece quem está pronto para resolver o que ficou mal explicado. Seja no amor ou na amizade, este é um momento de compreender que algumas conexões simplesmente voltam quando é a hora certa.

Durante os próximos dias, a dica para todos os signos é não resistir às coincidências. O que parece acaso pode ser apenas o Universo colocando novamente no seu caminho alguém que ainda tinha algo a dizer.

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

