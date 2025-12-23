Anjo da Guarda desta terça (23 de dezembro) avisa: 3 signos viverão mudança inesperada, anúncio decisivo e virada de rumo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 00:30
A energia espiritual desta terça-feira (23) chega com força de virada. O Anjo da Guarda alerta que uma notícia inesperada, um anúncio decisivo ou uma mudança fora do controle pode alterar planos de forma definitiva antes do ano acabar. Para três signos, o momento marca um antes e depois, com encerramentos necessários e novos rumos se desenhando.
Áries
A mensagem espiritual aponta uma reviravolta ligada à vida profissional ou a uma decisão pessoal que vinha sendo adiada. Algo que parecia estável pode mudar rapidamente, exigindo coragem e posicionamento. O Anjo da Guarda orienta agir com firmeza, mas sem impulsividade, pois a virada abre caminho para mais autonomia em 2026.
10 livros para quem é do signo de Áries
Touro
Taurinos recebem um aviso claro sobre desapego. A mudança pode envolver dinheiro, trabalho ou uma relação que já não oferece segurança emocional. A notícia pode causar desconforto inicial, mas o recado espiritual reforça que insistir no que não cresce só atrasa a prosperidade. Confiar no processo será essencial.
10 livros para quem é do signo de Touro
Gêmeos
Para Gêmeos, o impacto vem por meio de uma conversa, mensagem ou revelação. Algo escondido vem à tona e muda completamente a percepção sobre uma pessoa ou situação. O Anjo da Guarda pede atenção às palavras ditas e ouvidas, pois uma decisão tomada agora redefine os próximos passos do signo.
10 livros para quem é do signo de Gêmeos
Mensagem do dia
Mudanças inesperadas não chegam para punir, mas para alinhar. Quando algo sai do controle, o espiritual está abrindo espaço para um caminho mais verdadeiro e coerente com quem você se tornou ao longo do ano.