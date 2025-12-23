Acesse sua conta
Anjo da Guarda desta terça (23 de dezembro) avisa: 3 signos viverão mudança inesperada, anúncio decisivo e virada de rumo

Recado espiritual aponta encerramento de ciclos, revelações importantes e decisões que mudam o caminho antes do fim do ano

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 00:30

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

A energia espiritual desta terça-feira (23) chega com força de virada. O Anjo da Guarda alerta que uma notícia inesperada, um anúncio decisivo ou uma mudança fora do controle pode alterar planos de forma definitiva antes do ano acabar. Para três signos, o momento marca um antes e depois, com encerramentos necessários e novos rumos se desenhando.

Anjo da Guarda desta terça (23 de dezembro) avisa: 3 signos viverão mudança inesperada, anúncio decisivo e virada de rumo

Áries

A mensagem espiritual aponta uma reviravolta ligada à vida profissional ou a uma decisão pessoal que vinha sendo adiada. Algo que parecia estável pode mudar rapidamente, exigindo coragem e posicionamento. O Anjo da Guarda orienta agir com firmeza, mas sem impulsividade, pois a virada abre caminho para mais autonomia em 2026.

10 livros para quem é do signo de Áries

De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação
É Assim Que Acaba – Colleen Hoover: Emocional direto, confronta verdades - Áries gosta de coragem narrativa. por Divulgação
O Alienista – Machado de Assis: Irônico, direto, crítico - humor que Áries aprecia. por Divulgação
O Sol é Para Todos – Harper Lee: Uma história de injustiça que mexe com seu senso de luta. por Divulgação
Holocausto Brasileiro – Daniela Arbex: Impactante e corajoso - combina com sua energia de denúncia. por Divulgação
A Corrida do Escorpião – Maggie Stiefvater: Competição, risco e intensidade - a cara do signo. por Divulgação
O Ceifador – Neal Shusterman: Áries ama dilemas éticos fortes + ação constante. por Divulgação
Clube do Livro dos Homens – Lyssa Kay Adams: Leve, engraçado e rápido - flui bem para quem odeia enrolação. por Divulgação
A Arte de Pedir – Amanda Palmer: Sobre coragem criativa - vibra com Áries. por Divulgação
Garota Exemplar – Gillian Flynn: Ritmo acelerado, reviravoltas secas - perfeito para o signo sem paciência. por Divulgação
1 de 10
De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação

Touro

Taurinos recebem um aviso claro sobre desapego. A mudança pode envolver dinheiro, trabalho ou uma relação que já não oferece segurança emocional. A notícia pode causar desconforto inicial, mas o recado espiritual reforça que insistir no que não cresce só atrasa a prosperidade. Confiar no processo será essencial.

10 livros para quem é do signo de Touro

Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação
Sete Maridos de Evelyn Hugo – Taylor Jenkins Reid: Drama elegante, glamouroso, cheio de camadas - a estética de Touro. por Divulgação
A Vida Invisível de Addie LaRue – V.E. Schwab: Poético, melancólico, belo - o mood perfeito. por Divulgação
Grande Sertão: Veredas – Guimarães Rosa: Um mergulho sensorial em linguagem e paisagem. por Divulgação
A Garota no Trem – Paula Hawkins: Mistério lento e atmosférico - Touro gosta de desenvolver aos poucos. por Divulgação
A Biblioteca da Meia-Noite – Matt Haig: Reflexivo e confortável - Touro ama mensagens de vida. por Divulgação
O Ano em que Disse Sim – Shonda Rhimes: Touro gosta de transformações práticas e reais. por Divulgação
Amor & Gelato – Jenna Evans Welch: Doce, romântico e sensorial - tudo que o signo aprecia. por Divulgação
A Troca – Beth O’Leary: Confortável, lento na medida certa e cheio de afeto. por Divulgação
Torto Arado – Itamar Vieira Junior: Denso, belo e profundamente humano. por Divulgação
1 de 10
Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação

Gêmeos

Para Gêmeos, o impacto vem por meio de uma conversa, mensagem ou revelação. Algo escondido vem à tona e muda completamente a percepção sobre uma pessoa ou situação. O Anjo da Guarda pede atenção às palavras ditas e ouvidas, pois uma decisão tomada agora redefine os próximos passos do signo.

10 livros para quem é do signo de Gêmeos

Leitura de Verão – Emily Henry: Diálogos afiados e meta-humor - exatamente o tipo de narrativa que prende o signo. por Divulgação
Quicksilver – Callie Hart: Ritmo rápido, cheio de provocações e reviravoltas - Gêmeos ama dinamismo. por Divulgação
Sapiens – Yuval Noah Harari: Gêmeos adora temas amplos, curiosos, que explicam o mundo. por Divulgação
A Hora da Estrela – Clarice Lispector: Reflexões breves e filosóficas - combina com a mente sempre ativa do signo. por Divulgação
Quem é Você, Alasca? – John Green: Introspectivo, cheio de diálogos e questões existenciais - perfeito para o signo. por Divulgação
O Homem de Giz – C. J. Tudor: Estilo quebra-cabeça, cheio de pistas - Gêmeos adora montar narrativas. por Divulgação
Tudo é Possível – Elizabeth Strout: Histórias curtas e multifacetadas - Gêmeos gosta de variedade em uma leitura só. por Divulgação
Jogador Nº 1 – Ernest Cline: Referências, inteligência e velocidade - combina com a versatilidade geminiana. por Divulgação
O Projeto Rosie – Graeme Simsion: Humor leve, comunicação e excentricidade - conversa com o jeito curioso do signo. por Divulgação
Tudo é Rio – Carla Madeira: Emocional, intenso e multifacetado - Gêmeos gosta de narrativas que exploram várias camadas. por Divulgação
1 de 10
Leitura de Verão – Emily Henry: Diálogos afiados e meta-humor - exatamente o tipo de narrativa que prende o signo. por Divulgação

Mensagem do dia

Mudanças inesperadas não chegam para punir, mas para alinhar. Quando algo sai do controle, o espiritual está abrindo espaço para um caminho mais verdadeiro e coerente com quem você se tornou ao longo do ano.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

