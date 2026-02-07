ASTROLOGIA

Universo envia alívio e regeneração para 4 signos que precisam de um 'detox' (7 de fevereiro)

Da saúde íntima ao sistema nervoso; saiba estes signos podem se renova

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 21:30

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Seu corpo é o seu templo e hoje ele está pedindo uma reforma. Áries, o foco é na regeneração celular e na saúde íntima; elimine toxinas e ouça o que seu organismo está sinalizando. Para Escorpião, a vitalidade está alta, mas a intensidade emocional pode drenar suas forças. Procure atividades que ajudem a canalizar esse poder, como uma prática física intensa ou meditação profunda.



Virgem deve ter cuidado redobrado com o sistema nervoso. O excesso de notícias pesadas ou informações desnecessárias pode te deixar exausto; proteja sua mente. Já Sagitário precisa de silêncio e sono reparador. Às vezes, o melhor remédio é uma tarde de quietude, longe do barulho do mundo, para que sua alma possa se reorganizar.

