Universo envia alívio e regeneração para 4 signos que precisam de um 'detox' (7 de fevereiro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 21:30
Seu corpo é o seu templo e hoje ele está pedindo uma reforma. Áries, o foco é na regeneração celular e na saúde íntima; elimine toxinas e ouça o que seu organismo está sinalizando. Para Escorpião, a vitalidade está alta, mas a intensidade emocional pode drenar suas forças. Procure atividades que ajudem a canalizar esse poder, como uma prática física intensa ou meditação profunda.
Virgem deve ter cuidado redobrado com o sistema nervoso. O excesso de notícias pesadas ou informações desnecessárias pode te deixar exausto; proteja sua mente. Já Sagitário precisa de silêncio e sono reparador. Às vezes, o melhor remédio é uma tarde de quietude, longe do barulho do mundo, para que sua alma possa se reorganizar.
O sábado de Lua em Escorpião é perfeito para tratamentos que visam a raiz dos problemas, não apenas os sintomas. Se puder, faça um "detox" digital e dedique-se a rituais que tragam paz. Beber água e se conectar com a própria espiritualidade são os tônicos que você precisa para terminar o dia com a energia renovada.