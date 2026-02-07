Acesse sua conta
Sucesso nacional: 'O Agente Secreto' alcança marca histórica nos cinemas do Brasil

Longa de Kleber Mendonça Filho, segue em alta nas bilheterias e concorre ao Oscar em quatro categorias

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 11:52

O Agente Secreto
O Agente Secreto Crédito: Reprodução

O público brasileiro segue abraçando o cinema nacional e “O Agente Secreto” é a prova disso. O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho ultrapassou a impressionante marca de 2 milhões de espectadores nos cinemas do país na sexta-feira (6), um feito ainda mais simbólico por ter sido alcançado na 14ª semana em cartaz.

Protagonizado por Wagner Moura, o filme ganhou novo fôlego após a repercussão internacional e as vitórias no Globo de Ouro, onde levou os prêmios de Melhor Ator e Melhor Filme Internacional. O reconhecimento reacendeu o interesse do público e colocou o título novamente entre os mais assistidos nacionalmente.

Outro empurrão importante veio com a Semana do Cinema, período promocional que reduz o valor dos ingressos para algo entre R$ 10 e R$ 12, facilitando o acesso e atraindo novos espectadores. A expectativa é que o número continue crescendo nos próximos dias.

Para Silvia Cruz, diretora da Vitrine Filmes, o resultado vai além dos números. “Alcançar 2 milhões de espectadores é uma conquista enorme. Esse desempenho reforça a potência do cinema brasileiro e mostra que o público quer ver histórias fortes, autorais e conectadas com a nossa realidade”, destacou.

Referências no filme 'O Agente Secreto'

Wagner Moura em O Agente Secreto e a Perna Cabeluda por Reprodução
Em O Agente Secreto, lenda da Perna Cabeluda aparece nos jornais por Divulgação
Cena da Perna Cabeluda em 'O Agente Secreto' por Divulgação
Livros que reúnem contos e textos mostram popularidade da Perna Cabeluda ainda hoje no Recife por Roberto Beltrão/Editora Mirada
Placas homenageiam desaparecidos da ditadura na Rua da Aurora, no Recife por Andrea Rego Barros/Prefeitura do Recife
Livro de 'O Agente Secreto' revela se personagem de Wagner Moura traiu Fátima por Reprodução/X
Livro de 'O Agente Secreto' revela se personagem de Wagner Moura traiu Fátima por Reprodução/X
O Agente Secreto: Reprodução de textos sobre a Perna no Diario de Pernambuco por Biblioteca Nacional/Acervo Diario de Pernambuco
No Nordeste, “raparigar” é uma expressão popular para se referir à traição. A dúvida lançada no filme lembra, de imediato, o eterno dilema de Dom Casmurro: traiu ou não traiu? Marcelo escapa da resposta, deixando tanto o sogro quanto o espectador no escuro por Divulgação
Imagem de 'Retratos fantasmas', de Kleber Mendonça Filho por Divulgação/Wilson Carneiro da Cunha
'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, tem 'easter egg' de 'Retratos Fantasmas' por Divulgação/Vitrine Filmes
Cena de "O Agente Secreto" em que um tubarão aparece em cima de uma mesa por Reprodução
Destaque do Oscar, “Zona de Interesse” é novo estudo sobre a banalidade do mal por Divulgação
Cena de "O Agente Secreto" em que um tubarão aparece em cima de uma mesa por Reprodução
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
Dirigido por Steven Spielberg, Tubarão, o filme mudou o cinema e criou o blockbuster de verão, completa 50 anos por Divulgação
1 de 18
Wagner Moura em O Agente Secreto e a Perna Cabeluda por Reprodução

Ambientado em 1977, o filme acompanha Marcelo, personagem vivido por Wagner Moura, um especialista em tecnologia que retorna ao Recife tentando escapar de um passado nebuloso. O que ele encontra, no entanto, está longe da tranquilidade que procura. A narrativa se constrói em meio a um Brasil marcado por tensões políticas e sociais, criando um suspense denso.

Além de Moura, o elenco reúne nomes de peso como Gabriel Leone, Alice Carvalho, Maria Fernanda Cândido, Hermila Guedes, Thomás Aquino e Udo Kier, ampliando a força da produção.

Com reconhecimento internacional, desempenho sólido nas bilheterias e presença na corrida pelo Oscar em quatro categorias, “O Agente Secreto” consolida seu lugar como um dos filmes brasileiros mais relevantes dos últimos anos.

Cinema Filme Brasil Oscar Wagner Moura O Agente Secreto Agente Secreto Kleber Mendonça Filho Oscar 2026 Bafta 2026 Bafta

