Sucesso nacional: 'O Agente Secreto' alcança marca histórica nos cinemas do Brasil

Longa de Kleber Mendonça Filho, segue em alta nas bilheterias e concorre ao Oscar em quatro categorias

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 11:52

O público brasileiro segue abraçando o cinema nacional e “O Agente Secreto” é a prova disso. O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho ultrapassou a impressionante marca de 2 milhões de espectadores nos cinemas do país na sexta-feira (6), um feito ainda mais simbólico por ter sido alcançado na 14ª semana em cartaz.

Protagonizado por Wagner Moura, o filme ganhou novo fôlego após a repercussão internacional e as vitórias no Globo de Ouro, onde levou os prêmios de Melhor Ator e Melhor Filme Internacional. O reconhecimento reacendeu o interesse do público e colocou o título novamente entre os mais assistidos nacionalmente.

Outro empurrão importante veio com a Semana do Cinema, período promocional que reduz o valor dos ingressos para algo entre R$ 10 e R$ 12, facilitando o acesso e atraindo novos espectadores. A expectativa é que o número continue crescendo nos próximos dias.

Para Silvia Cruz, diretora da Vitrine Filmes, o resultado vai além dos números. “Alcançar 2 milhões de espectadores é uma conquista enorme. Esse desempenho reforça a potência do cinema brasileiro e mostra que o público quer ver histórias fortes, autorais e conectadas com a nossa realidade”, destacou.

Ambientado em 1977, o filme acompanha Marcelo, personagem vivido por Wagner Moura, um especialista em tecnologia que retorna ao Recife tentando escapar de um passado nebuloso. O que ele encontra, no entanto, está longe da tranquilidade que procura. A narrativa se constrói em meio a um Brasil marcado por tensões políticas e sociais, criando um suspense denso.

Além de Moura, o elenco reúne nomes de peso como Gabriel Leone, Alice Carvalho, Maria Fernanda Cândido, Hermila Guedes, Thomás Aquino e Udo Kier, ampliando a força da produção.