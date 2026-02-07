Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-Little Mix, Leigh-Anne confirma presença no bloco de Ivete Sangalo no Carnaval

Cantora britânica está no Brasil para divulgar álbum solo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 10:59

Ivete Sangalo e Leigh Anne  Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Leigh-Anne Pinnock, ex-integrante do Little Mix, já está em São Paulo e vai viver uma experiência inédita neste sábado (7): curtir, pela primeira vez, um trio elétrico em pleno pré-Carnaval paulistano. A cantora será convidada especial do bloco “Quem Pede, Pede”, comandado por Ivete Sangalo, no entorno do Parque do Ibirapuera.

Em clima de celebração, Leigh-Anne acompanhará o desfile na área de convidados do trio, mergulhando na energia da folia brasileira antes mesmo do lançamento oficial de seu primeiro álbum solo, “MY EGO TOLD ME TO”, que chega às plataformas digitais no dia 20 de fevereiro.

Leia mais

Imagem - Três meses após término, Ana Castela surpreende ao usar apelido carinhoso com Zé Felipe

Três meses após término, Ana Castela surpreende ao usar apelido carinhoso com Zé Felipe

Imagem - 'Senti como se tivesse morrido', diz William Bonner sobre repercussão de sua saída do Jornal Nacional

'Senti como se tivesse morrido', diz William Bonner sobre repercussão de sua saída do Jornal Nacional

Imagem - Blogueiras fazem dossiê e expõem 'podres' de Maxiane do BBB 26: 'A máscara caiu'

Blogueiras fazem dossiê e expõem 'podres' de Maxiane do BBB 26: 'A máscara caiu'

A passagem pelo país mistura trabalho e conexão com os fãs. Além de aproveitar o Carnaval, a artista participa de um evento especial em São Paulo, onde fará uma audição exclusiva do disco ao lado do público brasileiro, reforçando a relação próxima que construiu com o país ao longo da carreira.

O carinho não é por acaso. Entre 2011 e 2022, Leigh-Anne foi uma das vozes do Little Mix, grupo que se tornou o mais bem-sucedido da década de 2010, com mais de 50 milhões de discos vendidos, bilhões de streams e hits globais como Wings, Black Magic, Shout Out to My Ex e Sweet Melody. O quarteto entrou para a história como o girl group britânico mais bem-sucedido no cenário internacional desde as Spice Girls.

Leigh-Anne Pinnock

Leigh-Anne Pinnock por Reprodução/Redes Sociais
Little Mix por DIvulgação
Little Mix por DIvulgação
Leigh-Anne Pinnock por Reprodução/Redes Sociais
Ex-Little Mix, Leigh-Anne participa do bloco de Ivete Sangalo em SP por Reprodução/Redes Sociais
Leigh-Anne Pinnock por Reprodução/Redes Sociais
Leigh-Anne Pinnock por Reprodução/Redes Sociais
Leigh-Anne Pinnock por Reprodução/Redes Sociais
Leigh-Anne Pinnock por Reprodução/Redes Sociais
Leigh-Anne Pinnock anuncia gravidez por Reprodução/Redes Sociais
1 de 10
Leigh-Anne Pinnock por Reprodução/Redes Sociais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ivete estreia em bloco de rua de São Paulo e arrasta multidão no pré-Carnaval

Guia do Carnaval de Salvador: atrações imperdíveis da Barra a Cajazeiras

Pré-Carnaval de Salvador com BaianaSystem, Santo Antônio e ensaio solidário dos Irmãos Macedo

Circuito Barra-Ondina pronto para a folia: Veja fotos de como ficou a estrutura para o Carnaval

Furdunço abre o pré-Carnaval de Salvador hoje (7); confira a programação

Agora em nova fase, Leigh-Anne escolheu o Brasil como um dos palcos simbólicos dessa virada de chave. E não poderia ser em clima melhor: ao lado de Ivete Sangalo, que chega a São Paulo embalada pelo sucesso do bloco no Rio de Janeiro, reunindo centenas de milhares de foliões.

O bloco “Quem Pede, Pede” acontece a partir das 9h e marca a estreia de Ivete no pré-Carnaval paulistano. A apresentação faz parte de uma ação especial que une música, festa e grandes nomes do pop nacional e internacional.

Leia mais

Imagem - Ex-The Voice morre aos 26 anos após ataque de cobra dentro de casa

Ex-The Voice morre aos 26 anos após ataque de cobra dentro de casa

Imagem - Dudu Camargo e Luiz Bacci: Entenda a polêmica que virou caso de polícia

Dudu Camargo e Luiz Bacci: Entenda a polêmica que virou caso de polícia

Imagem - Morre Ricardo Schnetzer, dublador de Tom Cruise e Al Pacino, aos 72 anos

Morre Ricardo Schnetzer, dublador de Tom Cruise e Al Pacino, aos 72 anos

Tags:

Carnaval Carnaval 2026 Ivete Sangalo são Paulo Pré-carnaval Blocos

Mais recentes

Imagem - Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto

Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto
Imagem - Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026

Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026
Imagem - Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens