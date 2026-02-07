CARNAVAL

Ex-Little Mix, Leigh-Anne confirma presença no bloco de Ivete Sangalo no Carnaval

Cantora britânica está no Brasil para divulgar álbum solo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 10:59

Ivete Sangalo e Leigh Anne Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Leigh-Anne Pinnock, ex-integrante do Little Mix, já está em São Paulo e vai viver uma experiência inédita neste sábado (7): curtir, pela primeira vez, um trio elétrico em pleno pré-Carnaval paulistano. A cantora será convidada especial do bloco “Quem Pede, Pede”, comandado por Ivete Sangalo, no entorno do Parque do Ibirapuera.

Em clima de celebração, Leigh-Anne acompanhará o desfile na área de convidados do trio, mergulhando na energia da folia brasileira antes mesmo do lançamento oficial de seu primeiro álbum solo, “MY EGO TOLD ME TO”, que chega às plataformas digitais no dia 20 de fevereiro.

A passagem pelo país mistura trabalho e conexão com os fãs. Além de aproveitar o Carnaval, a artista participa de um evento especial em São Paulo, onde fará uma audição exclusiva do disco ao lado do público brasileiro, reforçando a relação próxima que construiu com o país ao longo da carreira.

O carinho não é por acaso. Entre 2011 e 2022, Leigh-Anne foi uma das vozes do Little Mix, grupo que se tornou o mais bem-sucedido da década de 2010, com mais de 50 milhões de discos vendidos, bilhões de streams e hits globais como Wings, Black Magic, Shout Out to My Ex e Sweet Melody. O quarteto entrou para a história como o girl group britânico mais bem-sucedido no cenário internacional desde as Spice Girls.

Agora em nova fase, Leigh-Anne escolheu o Brasil como um dos palcos simbólicos dessa virada de chave. E não poderia ser em clima melhor: ao lado de Ivete Sangalo, que chega a São Paulo embalada pelo sucesso do bloco no Rio de Janeiro, reunindo centenas de milhares de foliões.