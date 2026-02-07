EU TU, IA

Pré-Carnaval de Salvador com BaianaSystem, Santo Antônio e ensaio solidário dos Irmãos Macedo

Das ladeiras históricas à batida frenética do Navio Pirata, a cidade se une em música, alegria e solidariedade a poucos dias da nossa maior festa

Flavia Azevedo

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 08:00

Show terá toda a renda revertida para tratamento de Aroldo Macedo Crédito: Reprodução

Abraço musical para Aroldo Macedo

Nesta segunda-feira (9), a Casa Rosa, no Rio Vermelho, será o cenário de um dos encontros mais emocionantes deste verão. A partir das 20h30, os Irmãos Macedo - Armandinho, Betinho e André - realizam um ensaio aberto de Carnaval 100% beneficente. Toda a renda será destinada ao tratamento de Aroldo Macedo, mestre da guitarra baiana diagnosticado com Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP), uma doença neurodegenerativa. O palco promete ser uma constelação: Gilberto Gil, Alexandre Leão, Margareth Menezes, Gerônimo, Ana Mametto, Beto Barreto (do BaianaSystem) e outros nomes já confirmaram presença. Nos bastidores, corre a informação de que até Caetano Veloso pode aparecer para esse abraço coletivo. Os ingressos, que custam R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia), estão disponíveis no Sympla.

A marca do navio pirata. Crédito: Arisson Marinho

A estreia do Navio Pirata

O sábado (7), marca o início da jornada carnavalesca do BaianaSystem com o seu inconfundível Navio Pirata. O grupo se apresenta no Furdunço, que acontece no Circuito Orlando Tapajós, no trecho Ondina-Barra. É a oportunidade perfeita para sentir a pressão sonora e a estética visual da banda, que abre sua extensa agenda de quatro dias na folia de 2026 justamente neste fim de semana de pré-Carnaval. Prepare o fôlego para acompanhar o que já se tornou um clássico da nossa festa.

BaianaSystem 1 de 8

Tradição e folia

O Museu de Arte da Bahia (MAB) preparou algo grandioso para quem quer cultura sem pausas. Entre o sábado (7) e o domingo (8), o espaço promove a sua Virada Cultural, com mais de 30 horas de atividades gratuitas que celebram a arte e a folia. No sábado, o clima de festa ganha as áreas externas com o desfile do grupo Paroano Sai Milhó às 15h, trazendo aquele clima de carnaval de rua para dentro do museu. Para os fortes que atravessam a noite, a "Comédia na Madrugada" garante o riso de 0h às 3h de domingo, com um timaço de stand-up baiano como Matheus Buente e Pisit Mota. A programação é um convite para ocupar o museu em família, com oficinas criativas, feiras gastronômicas e cinema para os pequenos foliões ao longo de todo o fim de semana.

Boa Praça

A Praça Ana Lúcia Magalhães recebe neste fim de semana a última edição da temporada do Salvador Boa Praça, das 11h às 19h. No sábado (7), a voz de Carla Visi encerra o dia com um show às 18h, enquanto o domingo (8) reserva a diversão da garotada com o Bailinho do Tio Paulinho às 14h30 e o agito do Tio Elétrico às 18h. A entrada é gratuita.

Quinze blocos vão desfilar no pré-Carnaval do Santo Antônio Crédito: Divulgação

No Santo Antônio

O Carnaval já começou também no Santo Antônio Além do Carmo. No sábado (7), o Bloco De Hoje a Oito ganha as ruas logo cedo, às 10h. O domingo (8) está ainda mais recheado: a manhã começa às 10h com o Baba de Saia Os K’Lhordas, seguido pelo Movimento Sem Corda (MSC) às 15h. No final da tarde, a partir das 16h, as ruas recebem o Bloco Noviças e, às 17h, o Bloco Pão na Chapa encerra a programação do dia com muita tradição e alegria.

Por @flaviaazevedoalmeida

