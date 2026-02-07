Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pré-Carnaval de Salvador com BaianaSystem, Santo Antônio e ensaio solidário dos Irmãos Macedo

Das ladeiras históricas à batida frenética do Navio Pirata, a cidade se une em música, alegria e solidariedade a poucos dias da nossa maior festa

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 08:00

Aroldo Macêdo é diagnosticado com doença degenerativa
Show terá toda a renda revertida para tratamento de Aroldo Macedo Crédito: Reprodução

Abraço musical para Aroldo Macedo

Nesta segunda-feira (9), a Casa Rosa, no Rio Vermelho, será o cenário de um dos encontros mais emocionantes deste verão. A partir das 20h30, os Irmãos Macedo - Armandinho, Betinho e André - realizam um ensaio aberto de Carnaval 100% beneficente. Toda a renda será destinada ao tratamento de Aroldo Macedo, mestre da guitarra baiana diagnosticado com Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP), uma doença neurodegenerativa. O palco promete ser uma constelação: Gilberto Gil, Alexandre Leão, Margareth Menezes, Gerônimo, Ana Mametto, Beto Barreto (do BaianaSystem) e outros nomes já confirmaram presença. Nos bastidores, corre a informação de que até Caetano Veloso pode aparecer para esse abraço coletivo. Os ingressos, que custam R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia), estão disponíveis no Sympla.

A marca do navio pirata.
A marca do navio pirata. Crédito: Arisson Marinho

A estreia do Navio Pirata

O sábado (7), marca o início da jornada carnavalesca do BaianaSystem com o seu inconfundível Navio Pirata. O grupo se apresenta no Furdunço, que acontece no Circuito Orlando Tapajós, no trecho Ondina-Barra. É a oportunidade perfeita para sentir a pressão sonora e a estética visual da banda, que abre sua extensa agenda de quatro dias na folia de 2026 justamente neste fim de semana de pré-Carnaval. Prepare o fôlego para acompanhar o que já se tornou um clássico da nossa festa.

BaianaSystem

Álbum "O Mundo dá Voltas" (2025) por Reprodução
BaianaSystem  por STEPHAN SOLON
BaianaSystem  por Reprodução
BaianaSystem arrasta multidão no Campo Grande por Marina Silva/CORREIO
BaianaSystem, em um encontro inédito com o cantor guineense Patche Di Rima e com a artista angolana Noite e Dia por Filipe Cartaxo/divulgação
Show da Baianasystem no 2 de Julho por ARISSON MARINHO/ CORREIO
BaianaSystem no Festival de Itaparica por Foto: Jardel Souza/Divulgação
BaianaSystem por Reprodução
1 de 8
Álbum "O Mundo dá Voltas" (2025) por Reprodução

Tradição e folia

O Museu de Arte da Bahia (MAB) preparou algo grandioso para quem quer cultura sem pausas. Entre o sábado (7) e o domingo (8), o espaço promove a sua Virada Cultural, com mais de 30 horas de atividades gratuitas que celebram a arte e a folia. No sábado, o clima de festa ganha as áreas externas com o desfile do grupo Paroano Sai Milhó às 15h, trazendo aquele clima de carnaval de rua para dentro do museu. Para os fortes que atravessam a noite, a "Comédia na Madrugada" garante o riso de 0h às 3h de domingo, com um timaço de stand-up baiano como Matheus Buente e Pisit Mota. A programação é um convite para ocupar o museu em família, com oficinas criativas, feiras gastronômicas e cinema para os pequenos foliões ao longo de todo o fim de semana.

Boa Praça

A Praça Ana Lúcia Magalhães recebe neste fim de semana a última edição da temporada do Salvador Boa Praça, das 11h às 19h. No sábado (7), a voz de Carla Visi encerra o dia com um show às 18h, enquanto o domingo (8) reserva a diversão da garotada com o Bailinho do Tio Paulinho às 14h30 e o agito do Tio Elétrico às 18h. A entrada é gratuita.

Quinze blocos vão desfilar no pré-Carnaval do Santo Antônio; veja programação
Quinze blocos vão desfilar no pré-Carnaval do Santo Antônio Crédito: Divulgação

No Santo Antônio

O Carnaval já começou também no Santo Antônio Além do Carmo. No sábado (7), o Bloco De Hoje a Oito ganha as ruas logo cedo, às 10h. O domingo (8) está ainda mais recheado: a manhã começa às 10h com o Baba de Saia Os K’Lhordas, seguido pelo Movimento Sem Corda (MSC) às 15h. No final da tarde, a partir das 16h, as ruas recebem o Bloco Noviças e, às 17h, o Bloco Pão na Chapa encerra a programação do dia com muita tradição e alegria.

Por @flaviaazevedoalmeida

NOVELAS:

ÊTA MUNDO MELHOR: Lourival tenta convencer Candinho a se afastar de Dita. Sandra propõe dar dinheiro a Zulma em troca da guarda de Samir. Dita afirma a Candinho que os dois ficarão juntos. Zulma pensa em como se livrar de Sandra. Sabiá tem uma ideia para encontrar uma prova contra Ernesto. Quinzinho estreia seu programa de rádio, e Anacleto se irrita. Araújo conta a Haydée que sua irmã deseja um pedido público de desculpas. Zulma desconfia da armação das crianças para ajudar Samir. Estela pensa em como conseguir um aparelho auditivo para Anabela. Baronesa/Sandra revela a Estela que sabe de seu segredo. Candinho consegue resgatar Samir. 18h40

CORAÇÃO ACELERADO: Adilson se aproxima de Walmir. Ivana gosta de Alaor. Janete encontra Agrado na casa de Zilá. Zilá e Janete discutem por conta das terras de Eliomar. Lia alerta Leandro sobre o agravamento do estado de saúde de Júlia. Alaor se preocupa com o comportamento de Walmir na mesa de jogo. Com a ajuda de Cinara, Zilá sabota a água de Alaorzinho, que acaba tendo um ataque de sonambulismo e procura Janete. 19h45

TRÊS GRAÇAS: Paulinho tira fotos de Gerluce entrando no carro de Rogério. O delegado Jairo ordena que Paulinho retorne à delegacia. Gerluce convence Rogério a assumir a Fundação. Claudia avisa a Gerluce que Rogério liberou o dinheiro para a compra de remédios. Angélico conta a Rogério que José Maria operou Bagdá. Xênica demonstra estar ao lado de Ferette. Misael descobre sobre a inauguração da nova farmácia e pensa em vingar a morte de sua mulher. Lígia avisa a Gerluce que a filha não poderá mais voltar a trabalhar na casa de Arminda. Paulinho pressiona Gerluce, e mostra a foto que tirou da namorada entrando no carro de Rogério. 21H20

Leia mais

Imagem - Associação de mulheres afirma que ativismo trans no Brasil obedece a instituições estrangeiras

Associação de mulheres afirma que ativismo trans no Brasil obedece a instituições estrangeiras

Imagem - "Alguém deveria começar uma religião baseada nos ensinamentos de Jesus", diz escritora baiana

"Alguém deveria começar uma religião baseada nos ensinamentos de Jesus", diz escritora baiana

Imagem - Biografia proibida revela os segredos da boate que se tornou o "after" mais lendário do Brasil

Biografia proibida revela os segredos da boate que se tornou o "after" mais lendário do Brasil

Mais recentes

Imagem - Corpo de professora morta em sala de aula por aluno é velado em Salvador

Corpo de professora morta em sala de aula por aluno é velado em Salvador
Imagem - 'Desejo pronta recuperação ao senador', diz ACM Neto após Otto Alencar passar por cirurgia cardíaca

'Desejo pronta recuperação ao senador', diz ACM Neto após Otto Alencar passar por cirurgia cardíaca
Imagem - Ex-jogador de futebol é morto a tiros no interior da Bahia

Ex-jogador de futebol é morto a tiros no interior da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens