ENTREVISTA

Workshop de Kabbalah ensina como transformar a vida e desbloquear seu potencial

Professor João Yosef Torres apresenta os segredos da sabedoria milenar aplicáveis no dia a dia para prosperidade, equilíbrio emocional e realização pessoal

Márcia Luz

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 05:00

Mentor de executivos explica por que essa sabedoria ancestral segue atual e conquista gente do mundo inteiro Crédito: Divulgação

O que está por trás da sabedoria milenar da Kabbalah que atrai o interesse de artistas internacionais como Madonna, Hary Styles, Demi Moore, Ariana Grande e Leonardo de Caprio? Muito mais do que usar a famosa fita vermelha no pulso esquerdo como uma forma de proteção, esta tecnologia espiritual tem aplicação prática com o objetivo de transformar realidades e tornar a vida mais plena e próspera. Tudo isso será mostrado no workshop “Os Segredos da Kabbalah Pra uma Vida Ilimitada”, que acontece em Salvador pela primeira vez, neste domingo, dia 8, das 10h às 12h, no Hotel Golden Park Salvador, localizado na Pituba.

O evento será ministrado pelo professor João Yosef Torres, conselheiro do Kabbalah Centre Brasil, palestrante e mentor de executivos. Com formação em Direito e Relações Internacionais, MBA em Gestão Empresarial, ele também é conhecido e seguido nas redes sociais pela capacidade de apresentar os conceitos espirituais da Kabbalah através de uma comunicação direta e de fácil aplicação para a vida cotidiana. João fundou a Mais Diversidade, a Happiness360 e o Instituto +Diversidade. Há mais de duas décadas, dedica-se à transformação da cultura organizacional, com foco em inclusão, felicidade e consciência aplicada ao trabalho. O Correio conversou com ele para saber mais sobre os segredos espirituais da Kabbalah. Confira.

De que maneira a sabedoria da Kabbalah pode trazer mudanças práticas para a vida das pessoas?

A Kabbalah é uma sabedoria milenar que revela segredos espirituais do universo e todos os segredos da vida. Ela ajuda a pessoa a entender porque certos padrões se repetem, por que alguns desafios parecem insistir e como revelar a totalidade do meu potencial. Na prática, isso se reflete em relações mais saudáveis, decisões mais alinhadas com o propósito, menos ansiedade, mais clareza e uma maior sensação de preenchimento. Kabbalah não é uma religião, não é sobre “acreditar” ou ter fé, é sobre aplicar as leis espirituais e observar os resultados: pequenas mudanças internas que geram grandes impactos externos.

Quais os aspectos que serão trabalhados através do seminário “Os Segredos da Kabbalah Pra uma Vida Ilimitada”?

O workshop trabalha pilares fundamentais da Kabbalah de forma acessível e aplicável: consciência sobre bloqueios e padrões emocionais e mentais que nos limitam; como sair do modo automático de sobrevivência e acessar uma vida com mais propósito; ferramentas práticas para lidar com medo, ansiedade, culpa e autossabotagem; segredos kabbalísticos para manifestar meus maiores desejos. É um encontro para quem sente que tem mais potencial do que consegue expressar hoje e quer entender como destravar isso e revelar todo este potencial.

Após fazer este workshop, quais os próximos passos para quem deseja seguir com os estudos da sabedoria?

O workshop funciona como uma porta de entrada. A partir dele, a pessoa pode aprofundar os estudos de forma estruturada, com aulas contínuas e livros, aplicação prática no dia a dia e acompanhamento. Muitos participantes seguem estudando porque percebem resultados reais: mais clareza, mais equilíbrio emocional e decisões mais conscientes. O Kabbalah Centre fornece incontáveis opções para continuidade dos estudos on-line e presencialmente para quem quiser se aprofundar. Eu mesmo vou começar um curso on-line em março chamado LIMITLESS (Infinito) desvendando as principais leis espirituais do universo e como ter mais sucesso. O workshop abre e esse curso aprofunda.

Quem pode estudar a Kabbalah e aplicar seus ensinamentos? Esta sabedoria pode ser aplicada juntamente com conceitos de religiões?

Qualquer pessoa pode estudar Kabbalah, independentemente de religião, crença ou estilo de vida. Ela não substitui nenhuma fé nem exige conversão. Pelo contrário: a Kabbalah respeita todas as tradições espirituais e funciona como uma sabedoria universal sobre a natureza humana e espiritual. Muitas pessoas aplicam seus ensinamentos junto com suas próprias crenças religiosas ou filosóficas, sem conflito algum.

Os conceitos da Kabbalah são relacionados à física quântica?

Sim, existem paralelos muito interessantes. A Kabbalah fala há milhares de anos sobre conceitos que hoje a física moderna começa a explorar: interconexão, energia, observador consciente, realidades paralelas, tempo como algo não linear. Embora sejam linguagens diferentes, ambas apontam para a mesma ideia central: a realidade não é fixa — ela responde à consciência, à intenção e à forma como interagimos com ela. Eu vou abordar alguns desses paralelos nesse workshop que teremos nesse domingo em Salvador.

Quais os principais fundamentos e ferramentas oferecidos pela Kabbalah para uma vida mais plena, próspera e saudável?

A Kabbalah oferece ferramentas de autoconsciência, responsabilidade pessoal, transformação de padrões reativos e expansão do desejo. Entre os fundamentos estão: entender como nossos desejos criam nossa realidade; aprender a transformar dor em crescimento; desenvolver resiliência emocional; alinhar prosperidade material com equilíbrio interno. Não se trata apenas de sucesso externo, mas de viver com mais coerência entre quem você é, o que sente e o que constrói no mundo.

O fato de a Kabbalah estar ligada ao hebraico e ao aramaico é um desafio para quem deseja começar a estudar este universo?