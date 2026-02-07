TURISMO

A partir de R$ 109: confira opções de passeios panorâmicos, inclusive de helicóptero, em Salvador

Rotas incluem a Baía de Todos-os-Santos, o Centro Histórico e os fortes

Esther Morais

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 06:01

A partir de R$ 109: confira opções de passeios panorâmicos, inclusive de helicóptero, em Salvador Crédito: Embarque Oficial Passeios Panorâmicos de Helicóptero

Se Salvador já impressiona vista do chão, imagine contemplar a cidade do alto. As praias, a Baía de Todos-os-Santos, o Centro Histórico e os fortes ganham ainda mais beleza quando observados de cima. Atualmente, pelo menos cinco empresas e plataformas oferecem passeios panorâmicos na capital, com preços, formatos e públicos distintos. As opções vão desde roteiros turísticos guiados até voos de helicóptero, compartilhados ou privativos. Confira abaixo: