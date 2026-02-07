Acesse sua conta
A partir de R$ 109: confira opções de passeios panorâmicos, inclusive de helicóptero, em Salvador

Rotas incluem a Baía de Todos-os-Santos, o Centro Histórico e os fortes

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 06:01

Crédito: Embarque Oficial Passeios Panorâmicos de Helicóptero

Se Salvador já impressiona vista do chão, imagine contemplar a cidade do alto. As praias, a Baía de Todos-os-Santos, o Centro Histórico e os fortes ganham ainda mais beleza quando observados de cima. Atualmente, pelo menos cinco empresas e plataformas oferecem passeios panorâmicos na capital, com preços, formatos e públicos distintos. As opções vão desde roteiros turísticos guiados até voos de helicóptero, compartilhados ou privativos. Confira abaixo:

Confira opções de passeios panorâmicos, inclusive de helicóptero, em Salvador

A Decolar.com aparece como a alternativa de menor preço entre as opções disponíveis. Apesar de não ser um voo de helicóptero, o passeio oferece uma experiência panorâmica completa pela cidade, combinando deslocamento guiado e paradas estratégicas em pontos turísticos. por Fotos Públicas/Reprodução
O roteiro inclui Elevador Lacerda, Mercado Modelo, Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, Forte de Monte Serrat, Dique do Tororó e Arena Fonte Nova. O pacote está em promoção, saindo de R$ 145 por R$ 109, com embarque em hotéis selecionados, sendo a porta de entrada mais acessível para quem deseja conhecer Salvador sob uma perspectiva panorâmica. por Lucas Moura/ Secom
A Helimotors oferece passeios panorâmicos de helicóptero em pontos da orla de Salvador, como o Jardim de Alah, com valores a partir de R$ 160 por pessoa. Os voos são curtos e permitem a visualização aérea da faixa litorânea da capital. A empresa também disponibiliza filmagens e fotos aéreas, cobradas à parte. As operações ocorrem principalmente nos fins de semana e em períodos de maior fluxo turístico. por Arquivo/CORREIO
A Bahia Terra Turismo oferece passeios panorâmicos privativos de helicóptero, voltados para quem busca exclusividade. Os roteiros sobrevoam a orla marítima, a Baía de Todos-os-Santos e monumentos históricos como Pelourinho, Igreja do Bonfim, Farol da Barra e Forte de São Marcelo.Os valores variam conforme o trajeto:Roteiro Farol da Barra (10 minutos): R$ 4.475Roteiro Baía de Todos-os-Santos (15 minutos): R$ 6.750Os preços são válidos para grupos de até quatro pessoas, com saída do hangar da Henrimar Aviations. por Marina Silva/CORREIO
Embarque Oficial: voos compartilhadosA Embarque Oficial opera voos panorâmicos compartilhados, com atuação em diversos destinos do Brasil. Em Salvador, os pacotes incluem sobrevoos pelo Farol da Barra e pela Baía de Todos-os-Santos.Pacote Farol da Barra: de 8 a 10 minutos de voo — R$ 895 por passageiroPacote Baía de Todos-os-Santos: de 12 a 15 minutos — R$ 1.350 por passageiroAs aeronaves decolam com, no mínimo, quatro passageiros. por Divulgação/Grupo Fasano
Helix Turismo / Henrimar: voos privados sob reservaA Helix Turismo, em parceria com a Henrimar Aviations, atua com reservas online para voos compartilhados ou privativos. Um dos destaques é o voo privado sobre o Farol da Barra, com duração aproximada de 10 minutos.O valor informado é de R$ 720, com possibilidade de parcelamento, ou R$ 3.980 no Pix, a depender do modelo de contratação. A empresa adota regras específicas de check-in, cancelamento e horário de chegada ao hangar. por Divulgação
por Fotos Públicas/Reprodução

Tags:

Turismo Helicóptero

