Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Investigador ‘galã’ da polícia baiana viraliza e rouba a cena em campanha de Carnaval; veja vídeo

Ação de conscientização sobre segurança acabou dominada por comentários sobre investigador

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 07:23

Vídeo com investigador 'galã' viralizou
Vídeo com investigador 'galã' viralizou Crédito: Reprodução

A Polícia Civil da Bahia encontrou um caminho inesperado  para espalhar sua campanha de conscientização voltada ao Carnaval 2026. Um vídeo institucional criado para orientar foliões sobre cuidados durante a festa acabou ganhando enorme repercussão nas redes sociais por um motivo que não estava no roteiro: a beleza de um investigador que aparece nas imagens. 

Enquanto a proposta da campanha era alertar sobre prevenção a furtos de celulares e incentivar comportamentos seguros nos blocos e circuitos, grande parte dos internautas concentrou atenção no policial Matheus Rocha, transformando o conteúdo em meme e gerando milhares de interações na página da polícia. 

A seção de comentários virou palco de brincadeiras. Uma usuária escreveu: “Minha prima mandou perguntar em qual delegacia ele trabalha?”. Outra seguidora ironizou a distração do público diante do recado oficial: “Se você prestar bem atenção, parece que ele falou algo de celular”.

Outras mensagens seguiram a mesma linha, como: "Alo polícia, sei de algo para investigar, mas só pode ser você" e "Venha me investigar, delícia".

@alanguimaraes_

ALGUÉM PRECISAVA FALAR SOBRE ?️

♬ som original - Alan Guimarães

No TikTok, um criador de conteúdo brincou que muita gente sequer percebeu qual era o aviso do vídeo. Em tom bem-humorado, ele comentou sobre o impacto do investigador na gravação e questionou: "É o Léo Santana das Forças Armadas?", enquanto outro trecho do vídeo destaca a reação exagerada de internautas diante da presença do policial.

O resultado foi um alcance muito maior que o esperado para uma peça institucional. Em menos de uma semana, o vídeo ultrapassou 300 mil visualizações e acumulou mais de 15 mil curtidas, além de milhares de comentários. 

Mais recentes

Imagem - Corpo de professora morta em sala de aula por aluno é velado em Salvador

Corpo de professora morta em sala de aula por aluno é velado em Salvador
Imagem - 'Desejo pronta recuperação ao senador', diz ACM Neto após Otto Alencar passar por cirurgia cardíaca

'Desejo pronta recuperação ao senador', diz ACM Neto após Otto Alencar passar por cirurgia cardíaca
Imagem - Ex-jogador de futebol é morto a tiros no interior da Bahia

Ex-jogador de futebol é morto a tiros no interior da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens