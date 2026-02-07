FEZ SUCESSO

Investigador ‘galã’ da polícia baiana viraliza e rouba a cena em campanha de Carnaval; veja vídeo

Ação de conscientização sobre segurança acabou dominada por comentários sobre investigador

Carol Neves

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 07:23

Vídeo com investigador 'galã' viralizou Crédito: Reprodução

A Polícia Civil da Bahia encontrou um caminho inesperado para espalhar sua campanha de conscientização voltada ao Carnaval 2026. Um vídeo institucional criado para orientar foliões sobre cuidados durante a festa acabou ganhando enorme repercussão nas redes sociais por um motivo que não estava no roteiro: a beleza de um investigador que aparece nas imagens.

Enquanto a proposta da campanha era alertar sobre prevenção a furtos de celulares e incentivar comportamentos seguros nos blocos e circuitos, grande parte dos internautas concentrou atenção no policial Matheus Rocha, transformando o conteúdo em meme e gerando milhares de interações na página da polícia.

A seção de comentários virou palco de brincadeiras. Uma usuária escreveu: “Minha prima mandou perguntar em qual delegacia ele trabalha?”. Outra seguidora ironizou a distração do público diante do recado oficial: “Se você prestar bem atenção, parece que ele falou algo de celular”.

Outras mensagens seguiram a mesma linha, como: "Alo polícia, sei de algo para investigar, mas só pode ser você" e "Venha me investigar, delícia".

No TikTok, um criador de conteúdo brincou que muita gente sequer percebeu qual era o aviso do vídeo. Em tom bem-humorado, ele comentou sobre o impacto do investigador na gravação e questionou: "É o Léo Santana das Forças Armadas?", enquanto outro trecho do vídeo destaca a reação exagerada de internautas diante da presença do policial.