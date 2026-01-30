BENEFICENTE

Ensaio de Carnaval vai destinar 100% da renda para herdeiro do trio elétrico com doença degenerativa

Aroldo Macêdo foi diagnosticado com doença que provoca a morte gradual de neurônios em determinadas áreas do cérebro

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 10:25

Aroldo Macêdo é diagnosticado com doença degenerativa Crédito: Reprodução

Salvador será palco de um encontro histórico da música baiana no dia 9 de fevereiro, na Casa Rosa, no Rio Vermelho, com a realização de um ensaio aberto de carnaval. No palco, os Irmãos Macedo — Armandinho, Betinho e André, filhos do inventor do trio elétrico Osmar Macedo — e convidados especiais, celebram a vida, a música e a solidariedade em uma noite de encontros e homenagens. Toda a renda obtida com a venda dos ingressos será destinada para o músico Aroldo Macedo, um dos herdeiros do trio elétrico que foi diagnosticado com uma doença neurodegenerativa rara e grave.

O evento integra a mobilização “Vamos Sem Medo, Aroldo Macedo”, campanha criada por familiares, amigas e amigos com o objetivo de arrecadar recursos e sensibilizar a sociedade em torno do tratamento do artista. Mais do que uma apresentação, o encontro se configura como um grande abraço coletivo, reunindo diferentes gerações em torno de um dos mestres da música da Bahia.

Herdeiro do trio elétrico é diagnosticado com doença degenerativa: 'ele não consegue mais interagir' 1 de 8

O ensaio aberto tem caráter 100% beneficente. Além da arrecadação de bilheteria, todos os patrocínios obtidos com o evento serão destinados ao tratamento de Aroldo Macedo, diagnosticado com Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP), doença que provoca a morte gradual de neurônios em determinadas áreas do cérebro, causando comprometimento da motricidade e das capacidades mentais.

Referência da guitarra baiana, educador, instrumentista e compositor de sucessos como Rock de Caicó, além de guardião de um dos legados mais importantes da história do Carnaval da Bahia, atualmente Aroldo sofre com a doença de evolução acelerada, que compromete progressivamente suas funções motoras e o impede, inclusive, de tocar seu instrumento.

O formato de ensaio aberto propõe uma experiência mais livre, afetiva e próxima do público, marcada por improvisos, encontros musicais e participações especiais. A proposta é transformar o palco em um espaço de troca, memória e celebração coletiva, reafirmando a música como linguagem de cuidado e resistência.

As doações para a campanha já podem ser feitas antes, durante e depois do evento, através do PIX: 59240210768 (Margarida Maria Oliveira dos Santos Macêdo | Banco Nubank | Ag: 000-1 | C/C: 4189159-3 | Código do Banco: 260), e os ingressos estão disponíveis no Sympla.

O evento é uma realização da Carambola Produções e da Maria Miúda Produções, com apoio da Casa Rosa, da Fundação Gregório de Mattos (FGM), da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) e da Prefeitura de Salvador, e conta com o patrocínio da Bahiagás e do Governo do Estado da Bahia. Mais do que um espetáculo, o ensaio aberto é um gesto de reconhecimento, afeto e solidariedade a quem ajudou a construir a trilha sonora de Salvador e do Carnaval brasileiro.