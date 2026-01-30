Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 12:41
Ivete Sangalo é a nova embaixadora do Guaraná Antarctica para o Carnaval 2026. A cantora foi anunciada como a voz da marca na próxima folia e já aparece em um vídeo divulgado nas redes sociais cantando uma releitura do jingle "Pipoca com Guaraná", sucesso popularizado nos anos 1990.
Conhecida como "Mainha da Pipoca" por sua trajetória à frente dos trios elétricos, Ivete empresta sua voz a uma versão carnavalesca da música, que ganha novo arranjo e ritmo voltado para o período de festas. O vídeo marca o início da parceria, que deve se estender ao longo das próximas semanas com outros conteúdos e ações.
O jingle "Pipoca com Guaraná" atravessou gerações e já passou por diferentes releituras ao longo dos anos. Em 2025, por exemplo, ganhou uma versão "sombria", inspirada na série Wandinha, em uma ação ligada à Netflix. Agora, a música retorna em clima de Carnaval, associada à imagem de Ivete, um dos nomes mais populares da folia no país.
Segundo a marca, a ideia é associar a campanha a elementos tradicionais da folia brasileira, como música, comida e encontros após os blocos.
"Guaraná Antarctica e Ivete Sangalo são símbolos de um Brasil que se orgulha de suas raízes e compartilham o mesmo DNA de alegria e bom-humor que são a cara do nosso país. Estar ao lado da ‘mainha’ é a forma de Guaraná Antarctica reafirmar que a folia é Coisa Nossa. Queremos celebrar a pluralidade da festa brasileira, reunindo ícones que fazem parte da cultura do país e estão presentes nos momentos mais felizes do nosso público”, disse Bianca Parrella, diretora de Não Alcoólicos da Ambev.
"A ideia é que cada fã da marca sinta que estamos celebrando juntos na folia, seja saboreando uma pizza ou uma pipoca com Guaraná, ou ainda vibrando ao ouvir nosso jingle na voz de Ivete. Essa mistura de ritmos e sabores reúne o que temos de melhor, como o próprio encontro entre a ‘Mainha da Pipoca’ e o ‘Original do Brasil’. Ivete agora também é Mainha de Guaraná Antarctica e não haveria momento melhor para começar essa união do que o Carnaval, a maior expressão do que é Coisa Nossa", completou.
