Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pipoca com Guaraná: Ivete Sangalo revive jingle famoso em homenagem ao Carnaval

Cantora dá nova versão ao clássico dos anos 90 em ação especial para a folia de 2026

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 12:41

Ivete Sangalo
Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram @rafamattei

Ivete Sangalo é a nova embaixadora do Guaraná Antarctica para o Carnaval 2026. A cantora foi anunciada como a voz da marca na próxima folia e já aparece em um vídeo divulgado nas redes sociais cantando uma releitura do jingle "Pipoca com Guaraná", sucesso popularizado nos anos 1990.

Conhecida como "Mainha da Pipoca" por sua trajetória à frente dos trios elétricos, Ivete empresta sua voz a uma versão carnavalesca da música, que ganha novo arranjo e ritmo voltado para o período de festas. O vídeo marca o início da parceria, que deve se estender ao longo das próximas semanas com outros conteúdos e ações.

Ivete Sangalo é a nova embaixadora de Guaraná Antarctica

Ivete Sangalo por Divulgação
Ivete Sangalo por Reprodução/Instagram @rafamattei
Ivete Sangalo por Reprodução/Instagram @rafamattei
Ivete Sangalo por Reprodução/Instagram @rafamattei
Ivete Sangalo por Reprodução/Instagram @rafamattei
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Sangalo por Bruno Concha / divulgação
Ivete Sangalo por Divulgação
Ivete Sangalo por Divulgação
Ivete Sangalo por Divulgação
1 de 11
Ivete Sangalo por Divulgação

O jingle "Pipoca com Guaraná" atravessou gerações e já passou por diferentes releituras ao longo dos anos. Em 2025, por exemplo, ganhou uma versão "sombria", inspirada na série Wandinha, em uma ação ligada à Netflix. Agora, a música retorna em clima de Carnaval, associada à imagem de Ivete, um dos nomes mais populares da folia no país.

Segundo a marca, a ideia é associar a campanha a elementos tradicionais da folia brasileira, como música, comida e encontros após os blocos.

Leia mais

Imagem - Torcedora do Bahia e 24 anos mais nova: quem é Luana Guedes, esposa de Edilson Capetinha

Torcedora do Bahia e 24 anos mais nova: quem é Luana Guedes, esposa de Edilson Capetinha

Imagem - Como é a mansão onde Sabrina Sato vai fazer festão de 45 anos, com vista deslumbrante e aluguel de R$ 80 mil

Como é a mansão onde Sabrina Sato vai fazer festão de 45 anos, com vista deslumbrante e aluguel de R$ 80 mil

Imagem - Como é o apartamento de R$ 2 milhões de Wagner Moura em prédio histórico em frente ao Farol da Barra

Como é o apartamento de R$ 2 milhões de Wagner Moura em prédio histórico em frente ao Farol da Barra

"Guaraná Antarctica e Ivete Sangalo são símbolos de um Brasil que se orgulha de suas raízes e compartilham o mesmo DNA de alegria e bom-humor que são a cara do nosso país. Estar ao lado da ‘mainha’ é a forma de Guaraná Antarctica reafirmar que a folia é Coisa Nossa. Queremos celebrar a pluralidade da festa brasileira, reunindo ícones que fazem parte da cultura do país e estão presentes nos momentos mais felizes do nosso público”, disse Bianca Parrella, diretora de Não Alcoólicos da Ambev.

"A ideia é que cada fã da marca sinta que estamos celebrando juntos na folia, seja saboreando uma pizza ou uma pipoca com Guaraná, ou ainda vibrando ao ouvir nosso jingle na voz de Ivete. Essa mistura de ritmos e sabores reúne o que temos de melhor, como o próprio encontro entre a ‘Mainha da Pipoca’ e o ‘Original do Brasil’. Ivete agora também é Mainha de Guaraná Antarctica e não haveria momento melhor para começar essa união do que o Carnaval, a maior expressão do que é Coisa Nossa", completou.

Veja:

Tags:

Carnaval Carnaval 2026 Ivete Sangalo Ivete Guaraná Antarctica

Mais recentes

Imagem - Ensaio de Carnaval vai destinar 100% da renda para herdeiro do trio elétrico com doença degenerativa

Ensaio de Carnaval vai destinar 100% da renda para herdeiro do trio elétrico com doença degenerativa
Imagem - As 10 tendências de moda para arrasar nos blocos de rua no Carnaval 2026

As 10 tendências de moda para arrasar nos blocos de rua no Carnaval 2026
Imagem - Carnaval de Salvador: abertura terá espetáculo de samba e arrastão de Xanddy

Carnaval de Salvador: abertura terá espetáculo de samba e arrastão de Xanddy

MAIS LIDAS

Imagem - Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas
01

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas

Imagem - Sessão da Tarde exibe filme com vilões clássicos da Disney nesta sexta-feira (30 de janeiro)
02

Sessão da Tarde exibe filme com vilões clássicos da Disney nesta sexta-feira (30 de janeiro)

Imagem - Coelba abre mais de 290 vagas para curso gratuito de eletricista
03

Coelba abre mais de 290 vagas para curso gratuito de eletricista

Imagem - Leilão da Receita tem SUV por R$ 22 mil e Honda Civic por R$ 3,3 mil; saiba como participar
04

Leilão da Receita tem SUV por R$ 22 mil e Honda Civic por R$ 3,3 mil; saiba como participar