As 10 tendências de moda para arrasar nos blocos de rua no Carnaval 2026

Saiba como usar brilho, cores e acessórios criativos seguindo o relatório oficial do Pinterest

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 10:00

Do gótico suave ao estilo intergalático, veja o que vai bombar nos blocos de rua
Do gótico suave ao estilo intergalático, veja o que vai bombar nos blocos de rua Crédito: Freepik

A contagem regressiva para o Carnaval já começou e a busca pelo look ideal movimenta as redes sociais. Mais do que uma simples roupa, a escolha da fantasia reflete as grandes tendências globais de comportamento.

O relatório Pinterest Predicts 2026 aponta caminhos criativos para quem deseja se destacar na multidão com muito estilo. Analisamos essas sugestões para ajudar você a montar uma produção moderna e cheia de frescor.

Trio Baiana System no Carnaval de Salvador, 2025
Carnaval na Barra, Salvador, 2025
Pipoca de Ivete Sangalo no Campo Grande, Carnaval de Salvador, 2025
Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo, Salvador, 2025
Carnaval em Salvador, 2010
Trio Baiana System no Carnaval de Salvador, 2025 por Marina Silva/CORREIO

1. Estética das balas coloridas

Essa moda busca referências no universo das jujubas para criar acessórios que brilham intensamente. O visual utiliza materiais como o vinil e o acrílico para dar aquele aspecto divertido de doce em brincos e colares.

2. Maxibroches como protagonistas

O uso de broches grandes é uma das formas mais rápidas de transformar uma camiseta simples em algo especial. Aplique esses itens em regatas ou chapéus para dar um toque de brilho instantâneo ao seu visual carnavalesco.

3. Visual criativo e divertido

Inspirada em brinquedos e no circo, esta tendência aposta no exagero visual para transmitir pura felicidade. Listras largas e cores saturadas ajudam a criar um look dinâmico em vestidos e acessórios como óculos chamativos.

4. Aposte na transparência da renda

A renda surge como uma aliada poderosa para quem quer um visual texturizado sem abrir mão do conforto. Bandanas rendadas e luvas leves funcionam muito bem, permitindo a ventilação do corpo durante a festa.

5. O lado leve do gótico

O visual gótico suave mistura tons escuros com materiais macios para criar um estilo mais romântico. Escolha vestidos curtos feitos de tecidos bem fluidos e complete a produção com acabamento brilhante nos lábios.

6. Refresco visual em tons frios

A tendência glacial utiliza cores como o azul claro e o prata para criar uma estética refrescante. Materiais metalizados leves e óculos de lentes frias são ótimas pedidas para equilibrar as altas temperaturas do verão.

7. Reflexos de outro mundo

O estilo intergalático foca no efeito holográfico das peças que mudam de cor conforme o movimento. Saias metalizadas e acessórios prateados garantem um visual moderno que lembra o imaginário espacial e futurista.

8. Beleza livre de padrões

Neste Carnaval, a regra é não ter normas quando o assunto é maquiagem e cabelo. A liberdade de criação permite unhas de cores variadas e brincos desalinhados, celebrando a espontaneidade da festa.

9. Estilo natural sofisticado

A tendência selva chic traz elementos da natureza, como insetos e flores, para o universo da moda. As estampas animais aparecem reinterpretadas em bodies e acessórios que valorizam a riqueza visual dos detalhes orgânicos.

10. Drama e elegância teatral

A estética da ópera valoriza o volume e os elementos teatrais para criar um visual impactante. Portanto, luvas de tule e acessórios dourados conferem um ar sofisticado sem comprometer a mobilidade necessária na folia.

