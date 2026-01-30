Acesse sua conta
Como é a mansão onde Sabrina Sato vai fazer festão de 45 anos, com vista deslumbrante e aluguel de R$ 80 mil

Espaço em Santa Teresa recebe até 300 convidados e tem panorama para o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 08:06

Sabrina Sato
Sabrina Sato Crédito: Reprodução/Instagram

Entre ensaios da Vila Isabel, presença em bailes de pré-carnaval e compromissos profissionais, Sabrina Sato ainda vai reservar um tempo para celebrar seus 45 anos em grande estilo. A apresentadora prepara um festão no domingo da semana que vem, dia 8, em uma mansão de luxo localizada em Santa Teresa, no Centro do Rio de Janeiro. 

O local escolhido é a Mansão Alvite, um espaço construído na década de 1940 que combina arquitetura colonial com estrutura moderna para grandes eventos. O aluguel do imóvel custa, em média, R$ 80 mil e o local comporta até 300 convidados. As informações são do jornal Extra.

Para a comemoração, Sabrina já garantiu atrações de peso. Estão confirmadas as baterias da Vila Isabel, no Rio, e da Gaviões da Fiel, em São Paulo, escolas das quais ela é rainha de bateria. O cardápio do evento será feijoada, em clima de festa carnavalesca.

Localizada a apenas cinco minutos de Laranjeiras, a Mansão Alvite tem uma das vistas mais disputadas da cidade, com panorama direto para o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor e a Baía de Guanabara. O endereço também fica a cerca de 20 minutos do Aeroporto Santos Dumont e de pontos turísticos como Copacabana.

Além do visual privilegiado, o espaço oferece ambientes internos e externos versáteis, que permitem diferentes formatos de evento com conforto e exclusividade. Entre os destaques estão o deck panorâmico, a varanda e salões batizados com nomes de cartões-postais do Rio, como Copacabana, Corcovado, Guanabara, Morro da Urca e Pão de Açúcar.

A mansão ainda conta com suporte completo para eventos de grande porte, incluindo equipes de segurança, limpeza, bombeiro civil, valet, manutenção e coordenação de tráfego, garantindo que cada detalhe da celebração seja cuidadosamente planejado.

Com cenário de cinema, clima de carnaval e lista de convidados estrelada, a festa de 45 anos de Sabrina Sato promete ser um dos eventos mais comentados da temporada no Rio de Janeiro.

