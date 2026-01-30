Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem atendeu o Big Fone do BBB 26? Babu Santana recebe missão que pode levar alguém ao Paredão

Brother colocou pulseira prateada e fará parte de decisão; entenda o que acontecerá

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 07:32

Babu Santana atendeu o Big Fone na manhã desta sexta-feira (30)
Babu Santana atendeu o Big Fone na manhã desta sexta-feira (30) Crédito: Reprodução/TV Globo

O Big Fone voltou a tocar no BBB 26 na manhã desta sexta-feira (30), e quem atendeu à ligação foi Babu Santana. Ao ouvir a mensagem, o ator foi instruído a buscar uma pulseira prateada na despensa e colocá-la no braço, seguindo ordens diretas da produção. 

"Atenção, preste muita atenção. Pegue, agora, a pulseira prateada na despensa e coloque no seu braço. Caso você seja o Líder dê a pulseira para outro jogador. Faça isso imediatamente", informou a voz do Big Boss.

Babu Santana (BBB 20 e 26)

Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Divulgação
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Divulgação
Babu Santana, do BBB 20 por Reprodução
Babu Santana por Reprodução I Redes sociais
BBB 26 - Babu Santana (Paredão) por Divulgação
1 de 12
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

O Veterano ainda não sabe, mas terá o direito a indicar, em consenso, uma pessoa ao paredão após a dinâmica ser completa no sábado (31). A ligação faz parte da chamada "semana do Big Fone", anunciada por Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo de quinta-feira (29). O telefone ainda vai tocar mais uma vez durante a edição ao vivo desta sexta-feira (30) e também na de sábado (31).

Depois de atender ao chamado, Babu retornou para a casa e foi recebido pelos brothers. Ele contou para Juliano Floss o que ouviu na mensagem, e o dançarino sugeriu: "Imunidade". O Veterano respondeu: "Tomara. Ou, então, Paredão".

Semana do Big Fone

Ao todo, o Big Fone tocará quatro vezes, com consequências diretas nas provas, imunidades e na formação do Paredão. A primeira ligação aconteceu ainda na quinta-feira (29) e foi atendida por Breno Corã, que ganhou o poder de vetar Brigido Neto das principais disputas da semana. Com isso, o rival ficou fora da Prova do Líder, da Prova do Anjo e também do Bate e Volta, caso seja emparedado.

O segundo chamado ocorreu às 7h da manhã desta sexta-feira, por meio do telefone prateado instalado próximo à academia. Mais tarde, durante a edição ao vivo, o Big Fone voltará a tocar novamente, desta vez no telefone dourado, posicionado entre a sala e a cozinha.

No sábado (31), além da Prova do Anjo, o Big Fone tocará mais uma vez ao vivo. Nessa etapa, o público decidirá, por votação, qual dos três telefones será ativado. Os três participantes que atenderem às ligações entre sexta e sábado precisarão chegar a um consenso para indicar, juntos, uma pessoa diretamente ao Paredão.

A formação da berlinda será tripla. Um emparedado será definido pelo consenso dos Big Fones, outro indicado pelo Líder e dois escolhidos pela votação da casa. Em seguida, acontece a Prova Bate e Volta.

A semana se encerra na terça-feira (3), com mais uma eliminação. Com poderes distribuídos entre vários jogadores e decisões coletivas, a expectativa é de tensão, estratégias revistas e alianças colocadas à prova no BBB 26.

Leia mais

Imagem - BBB 26: Equipe de Milena se pronuncia após especulações sobre autismo

BBB 26: Equipe de Milena se pronuncia após especulações sobre autismo

Imagem - Enquete BBB 26: Quem a líder Maxiane deve indicar ao Paredão?

Enquete BBB 26: Quem a líder Maxiane deve indicar ao Paredão?

Imagem - Maxiane vira nova líder do BBB 26 após prova marcada por rapidez e decisões estratégicas

Maxiane vira nova líder do BBB 26 após prova marcada por rapidez e decisões estratégicas

Tags:

Bbb Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil Bbb26 Babu Santana big Fone Babu

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (30 de janeiro): os signos ganham clareza para estudar, planejar e avançar com mais segurança

Cor e número da sorte de hoje (30 de janeiro): os signos ganham clareza para estudar, planejar e avançar com mais segurança
Imagem - Sessão da Tarde exibe filme com vilões clássicos da Disney nesta sexta-feira (30 de janeiro)

Sessão da Tarde exibe filme com vilões clássicos da Disney nesta sexta-feira (30 de janeiro)
Imagem - Como é a mansão onde Sabrina Sato vai fazer festão de 45 anos, com vista deslumbrante e aluguel de R$ 80 mil

Como é a mansão onde Sabrina Sato vai fazer festão de 45 anos, com vista deslumbrante e aluguel de R$ 80 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas
01

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas

Imagem - Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza
02

Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

Imagem - Aposta da Bahia ganha quase R$ 5 milhões na Lotofácil
03

Aposta da Bahia ganha quase R$ 5 milhões na Lotofácil

Imagem - Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador
04

Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador