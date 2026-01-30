Após morte de Célio, vilão de Três Graças corre risco e trama entra em fase decisiva

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
A morte de Célio promete ser apenas o início de uma virada perigosa em Três Graças. O personagem, interpretado por Otávio Muller, deixa a trama de forma chocante ao cair da escada da mansão, empurrado por Arminda, vivida por Grazi Massafera. A cena marca um ponto de ruptura na novela e desencadeia uma série de acontecimentos que elevam o nível de tensão da história.
Com a saída de Célio, o foco do perigo passa a recair sobre Bagdá, papel de Xamã. Conhecido por controlar a Chacrinha com mão firme, o vilão começa a perder terreno justamente quando se vê pressionado por uma ofensiva policial e por conflitos internos que ameaçam sua liderança.
A virada acontece durante uma grande ação das forças de segurança em um ferro velho ligado a Joaquim, personagem de Marcos Palmeira. Mesmo alertado por aliados sobre a necessidade de recuar, Bagdá hesita e acaba encurralado em meio ao caos da operação.
Arminda em Três Graças
O confronto se intensifica e personagens centrais acabam envolvidos em uma sequência de extrema tensão. No meio da confusão, um erro vindo de dentro do próprio grupo deixa Bagdá ferido e em situação delicada, abrindo espaço para a dúvida sobre seu futuro na trama.
Sem aceitar atendimento médico, o vilão toma uma decisão arriscada e busca abrigo em um local improvável. Ele recorre a Consuelo e exige ser levado até a galeria de arte comandada por Kasper e João Rubens, acreditando que ali estaria fora do alcance da polícia.
A escolha coloca Lucélia, sua companheira, em um estado de completo desespero. Tentando manter tudo em sigilo, ela esconde Bagdá no escritório do local enquanto luta para controlar a situação e evitar que alguém descubra o que está acontecendo.
O suspense aumenta ainda mais quando Juquinha aparece na galeria sem imaginar que, a poucos metros, um dos personagens mais perigosos da novela enfrenta um momento decisivo. A partir daí, Três Graças entra em uma fase marcada por reviravoltas, deixando no ar a dúvida sobre quem será a próxima grande perda da trama.