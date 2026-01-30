Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após morte de Célio, vilão de Três Graças corre risco e trama entra em fase decisiva

Sequência intensa nos próximos capítulos coloca personagem central entre a vida e a morte e muda o rumo da novela das nove

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 10:30

Após a morte de Célio, Três Graças entra em clima de tensão
Após a morte de Célio, Três Graças entra em clima de tensão Crédito: Divulgação/TV Globo

A morte de Célio promete ser apenas o início de uma virada perigosa em Três Graças. O personagem, interpretado por Otávio Muller, deixa a trama de forma chocante ao cair da escada da mansão, empurrado por Arminda, vivida por Grazi Massafera. A cena marca um ponto de ruptura na novela e desencadeia uma série de acontecimentos que elevam o nível de tensão da história.

Com a saída de Célio, o foco do perigo passa a recair sobre Bagdá, papel de Xamã. Conhecido por controlar a Chacrinha com mão firme, o vilão começa a perder terreno justamente quando se vê pressionado por uma ofensiva policial e por conflitos internos que ameaçam sua liderança.

A virada acontece durante uma grande ação das forças de segurança em um ferro velho ligado a Joaquim, personagem de Marcos Palmeira. Mesmo alertado por aliados sobre a necessidade de recuar, Bagdá hesita e acaba encurralado em meio ao caos da operação.

Arminda em Três Graças

Arminda em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Arminda em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Arminda em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Arminda em Três Graças por Reprodução/TV Globo
1 de 4
Arminda em Três Graças por Reprodução/TV Globo

O confronto se intensifica e personagens centrais acabam envolvidos em uma sequência de extrema tensão. No meio da confusão, um erro vindo de dentro do próprio grupo deixa Bagdá ferido e em situação delicada, abrindo espaço para a dúvida sobre seu futuro na trama.

Sem aceitar atendimento médico, o vilão toma uma decisão arriscada e busca abrigo em um local improvável. Ele recorre a Consuelo e exige ser levado até a galeria de arte comandada por Kasper e João Rubens, acreditando que ali estaria fora do alcance da polícia.

A escolha coloca Lucélia, sua companheira, em um estado de completo desespero. Tentando manter tudo em sigilo, ela esconde Bagdá no escritório do local enquanto luta para controlar a situação e evitar que alguém descubra o que está acontecendo.

O suspense aumenta ainda mais quando Juquinha aparece na galeria sem imaginar que, a poucos metros, um dos personagens mais perigosos da novela enfrenta um momento decisivo. A partir daí, Três Graças entra em uma fase marcada por reviravoltas, deixando no ar a dúvida sobre quem será a próxima grande perda da trama.

Leia mais

Imagem - Dudu Nobre é diagnosticado com pneumonia e adia shows

Dudu Nobre é diagnosticado com pneumonia e adia shows

Imagem - Tia Má se emociona ao comemorar aprovação do filho no vestibular

Tia Má se emociona ao comemorar aprovação do filho no vestibular

Imagem - O que é o Legendários e por que o movimento virou tema de embate entre Brígido e Ana Paula Renault no BBB 26

O que é o Legendários e por que o movimento virou tema de embate entre Brígido e Ana Paula Renault no BBB 26

Tags:

Três Graças

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (30 de janeiro): os signos ganham clareza para estudar, planejar e avançar com mais segurança

Cor e número da sorte de hoje (30 de janeiro): os signos ganham clareza para estudar, planejar e avançar com mais segurança
Imagem - Sessão da Tarde exibe filme com vilões clássicos da Disney nesta sexta-feira (30 de janeiro)

Sessão da Tarde exibe filme com vilões clássicos da Disney nesta sexta-feira (30 de janeiro)
Imagem - Como é a mansão onde Sabrina Sato vai fazer festão de 45 anos, com vista deslumbrante e aluguel de R$ 80 mil

Como é a mansão onde Sabrina Sato vai fazer festão de 45 anos, com vista deslumbrante e aluguel de R$ 80 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas
01

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas

Imagem - Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza
02

Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

Imagem - Aposta da Bahia ganha quase R$ 5 milhões na Lotofácil
03

Aposta da Bahia ganha quase R$ 5 milhões na Lotofácil

Imagem - Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador
04

Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador