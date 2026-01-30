Acesse sua conta
Sessão da Tarde exibe filme com vilões clássicos da Disney nesta sexta-feira (30 de janeiro)

Filme mostra versão jovens de vilões icônicos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 08:30

Sessão da Trade exibe versão repaginada de vilãs da Disney
Sessão da Trade exibe versão repaginada de vilãs da Disney Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (30), a Sessão da Tarde exibe “Descendentes 3” (2019), filme protagonizado por Dove Cameron, Booboo Stewart, Cameron Boyce, Sofia Carson, China Anne McClain, Cheyenne Jackson, Jadah Marie e Sarah Jeffery.

No longa, Mal (Dove Cameron) vive em paz em Auradon, onde deve se tornar a nova rainha ao lado de Ben (Mitchell Hope). No entanto, ao trazerem mais crianças da Ilha dos Perdidos, vilões indesejados conseguem atravessar a fronteira, e ameaçam a paz no reino.

'Descendentes 3'

É preciso tomar uma decisão sobre esta travessia: seria melhor erguer um muro definitivo entre os povos? Mal ainda precisa enfrentar a ira de Audrey (Sarah Jeffery), revoltada por não ter sido escolhida por Ben. Aos poucos, a nova rainha percebe que precisará contar não apenas com a ajuda dos amigos Carlos de Vil (Cameron Boyce), Evie (Sofia Carson) e Jay (Booboo Stewart), mas também com a suporte daqueles que considerava seus adversários: Uma (China Anne McClain), Gil (Dylan Playfair) e Harry Hook (Thomas Doherty).

Sessão da Tarde às 15h40, após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”.

Tags:

Sessão da Tarde

