Coelba abre mais de 290 vagas para curso gratuito de eletricista

Prazo para inscrição se encerra nesta sexta-feira (30)

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 17:49

Neoenergia Coelba
Neoenergia Coelba Crédito: Divulgação/Neoenergia Coelba

A Neoenergia Coelba anunciou a abertura de 297 vagas para sua Escola de Eletricistas, abrangendo 11 municípios baianos. A iniciativa gratuita, realizada em conjunto com o Senai Bahia, visa a formação técnica e qualificação de novos profissionais para o mercado de energia elétrica.

Os interessados têm até esta sexta-feira (30) para realizar a inscrição, que deve ser feita exclusivamente de forma online, através do portal oficial da Neoenergia Coelba.

As oportunidades contemplam as cidades de Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Seabra, Itaberaba, Ilhéus, Ipiaú, Luís Eduardo Magalhães, Jacobina, Porto Seguro e Remanso. Cada localidade contará com 27 vagas em turmas mistas, reforçando o compromisso da empresa com a diversidade e o incentivo à presença feminina no setor.

Os requisitos para candidatura incluem a conclusão do ensino médio, idade mínima de 18 anos e posse de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, na categoria B ou acima.

Segundo a concessionária, o modelo de turmas mistas garante inclusão, e todos os alunos que concluírem a capacitação receberão certificado profissional. Além disso, os formandos passarão a compor o banco de talentos da Neoenergia Coelba para futuras contratações.

