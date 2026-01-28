Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Movimento Agbelas reúne 200 mulheres para oferenda musical a Iemanjá no Rio Vermelho

Pelo terceiro ano consecutivo, cortejo de xequerês celebra a ancestralidade na tradicional festa para a orixá

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 19:03

Movimento Agbelas celebra o dia de Iemanjá
Movimento Agbelas Crédito: Emerson Santana e André Frutuôso

O tradicional festejo de Iemanjá, no bairro do Rio Vermelho, contará, nesta segunda-feira (2), com a 3ª edição da Oferenda Musical realizada pelo Movimento Agbelas. O cortejo, composto por cerca de 200 mulheres percussionistas de oito países, utiliza o xequerê (ou agbê) como instrumento central para homenagear a divindade das águas e celebrar a resistência feminina. O evento é gratuito.

A concentração do grupo está programada para às 5h, no Largo da Dinha, com saída prevista para às 6h. O itinerário segue em direção à Praia da Paciência, onde as integrantes se encontrarão com o Movimento Flores Pra Iemanjá, coordenado pela mestra de capoeira Dandara Baldez.

Movimento Agbelas reúne 200 mulheres para Iemanjá

Movimento Agbelas por Emerson Santana e André Frutuôso
Movimento Agbelas por Emerson Santana e André Frutuôso
Movimento Agbelas por Emerson Santana e André Frutuôso
Movimento Agbelas por Emerson Santana e André Frutuôso
1 de 4
Movimento Agbelas por Emerson Santana e André Frutuôso

Sob a liderança da maestrina e luthier Gio Paglia, que já colaborou com nomes como Carlinhos Brown e Margareth Menezes, o movimento atrai mulheres vindas de países como Austrália, Estados Unidos, Suíça e Argentina. De acordo com a idealizadora, a proposta vai além da música, funcionando como um manifesto de diversidade. "Reunimos mulheres de diferentes línguas e costumes, o que dialoga com o simbolismo das cabaças: cada uma é única", afirma Gio Paglia.

Festejo no Rio

Em 2026, o ritual expande sua atuação para o sudeste do país. No dia 7 de fevereiro, o Aterro do Flamengo receberá a primeira edição carioca da Oferenda Musical. A expectativa é que 100 mulheres participem da performance, que integra orquestra de xequerês, coral e percussionistas com ritmos de matriz africana e cultura popular

Atualmente, o evento em Salvador integra o calendário de manifestações espontâneas da maior festa pública em homenagem a Iemanjá no Brasil.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Barracão Cultural Odoyá celebra Iemanjá com Juliana Ribeiro, feijoada e manifesto pela Capoeira

Ruas do Rio Vermelho serão interditadas durante Festa de Iemanjá; veja como fica o trânsito

Iemanjá: Confira as festas que acontecem em Salvador dedicadas a orixá

Festa de Iemanjá 2026: confira a programação oficial completa

Romaria dos Capoeiras leva desfile e roda de samba gratuita ao Rio Vermelho na Festa de Iemanjá

Tags:

Mulheres Iemanjá Festejo

Mais recentes

Imagem - Casa usada como 'bunker' do tráfico é descoberta em Feira de Santana

Casa usada como 'bunker' do tráfico é descoberta em Feira de Santana
Imagem - Evento de K-Pop gratuito acontece neste sábado em Salvador; veja atrações

Evento de K-Pop gratuito acontece neste sábado em Salvador; veja atrações
Imagem - Dino mantém em liberdade PM baiano acusado de desviar armas para facção

Dino mantém em liberdade PM baiano acusado de desviar armas para facção

MAIS LIDAS

Imagem - Lua em Touro traz clareza e direção para transformar a vida de Câncer, Escorpião e Aquário a partir de hoje (27 de janeiro)
01

Lua em Touro traz clareza e direção para transformar a vida de Câncer, Escorpião e Aquário a partir de hoje (27 de janeiro)

Imagem - Nubank, C6, BTG: qual banco digital é mais seguro? Especialistas respondem
02

Nubank, C6, BTG: qual banco digital é mais seguro? Especialistas respondem

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
03

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Imagem - Os caminhos profissionais de Leão, Áries e Câncer terão uma virada poderosa a partir desta quarta (28 de janeiro)
04

Os caminhos profissionais de Leão, Áries e Câncer terão uma virada poderosa a partir desta quarta (28 de janeiro)