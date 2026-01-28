IEMANJÁ

Movimento Agbelas reúne 200 mulheres para oferenda musical a Iemanjá no Rio Vermelho

Pelo terceiro ano consecutivo, cortejo de xequerês celebra a ancestralidade na tradicional festa para a orixá

O tradicional festejo de Iemanjá, no bairro do Rio Vermelho, contará, nesta segunda-feira (2), com a 3ª edição da Oferenda Musical realizada pelo Movimento Agbelas. O cortejo, composto por cerca de 200 mulheres percussionistas de oito países, utiliza o xequerê (ou agbê) como instrumento central para homenagear a divindade das águas e celebrar a resistência feminina. O evento é gratuito.

A concentração do grupo está programada para às 5h, no Largo da Dinha, com saída prevista para às 6h. O itinerário segue em direção à Praia da Paciência, onde as integrantes se encontrarão com o Movimento Flores Pra Iemanjá, coordenado pela mestra de capoeira Dandara Baldez.

Sob a liderança da maestrina e luthier Gio Paglia, que já colaborou com nomes como Carlinhos Brown e Margareth Menezes, o movimento atrai mulheres vindas de países como Austrália, Estados Unidos, Suíça e Argentina. De acordo com a idealizadora, a proposta vai além da música, funcionando como um manifesto de diversidade. "Reunimos mulheres de diferentes línguas e costumes, o que dialoga com o simbolismo das cabaças: cada uma é única", afirma Gio Paglia.

Festejo no Rio

Em 2026, o ritual expande sua atuação para o sudeste do país. No dia 7 de fevereiro, o Aterro do Flamengo receberá a primeira edição carioca da Oferenda Musical. A expectativa é que 100 mulheres participem da performance, que integra orquestra de xequerês, coral e percussionistas com ritmos de matriz africana e cultura popular