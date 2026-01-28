Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 19:59
A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) anunciou, nesta quarta-feira (28), a implementação de uma nova ferramenta para o transporte público na capital baiana. O Planejador de Viagens oficial da prefeitura, disponibilizado no aplicativo KIM, vai ajudar os usuários a encontrar o caminho mais rápido para chegar ao destino.
De acordo com a secretaria, o aplicativo foi escolhido por já ser uma ferramenta utilizada pelos usuários para a recarga dos cartões Salvador Card. Agora, também será possível consultar as melhores opções e programar todo o deslocamento em um único aplicativo.
Do bonde ao ônibus elétrico em Salvador
Para o secretário de Mobilidade, a iniciativa é uma forma de reunir informações com credibilidade em um meio oficial. “Apesar de alguns aplicativos já atuarem na cidade com essa funcionalidade, agora todos os dados de deslocamento poderão ser encontrados no app da KIM, conferindo maior credibilidade às informações sobre o transporte da cidade”, explicou.
O Planejador de Viagens pode ser acessado tanto pelo aplicativo quanto pelo site da Semob, em um ícone específico para a ferramenta. Para verificar as melhores opções de deslocamento, basta escolher os locais de partida e chegada. Será apresentada uma lista com as linhas de ônibus disponíveis, além das opções de integração com o metrô ou o BRT, caso necessário, ou a indicação de caminhada até o destino. A ferramenta também informa o tempo total do deslocamento.