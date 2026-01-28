MOBILIDADE NA PALMA DA MÃO

Salvador ganha nova ferramenta para planejar trajetos de ônibus em aplicativo

Funcionalidade foi implementada no aplicativo KIM

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 19:59

Ônibus de Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) anunciou, nesta quarta-feira (28), a implementação de uma nova ferramenta para o transporte público na capital baiana. O Planejador de Viagens oficial da prefeitura, disponibilizado no aplicativo KIM, vai ajudar os usuários a encontrar o caminho mais rápido para chegar ao destino.

De acordo com a secretaria, o aplicativo foi escolhido por já ser uma ferramenta utilizada pelos usuários para a recarga dos cartões Salvador Card. Agora, também será possível consultar as melhores opções e programar todo o deslocamento em um único aplicativo.

Para o secretário de Mobilidade, a iniciativa é uma forma de reunir informações com credibilidade em um meio oficial. “Apesar de alguns aplicativos já atuarem na cidade com essa funcionalidade, agora todos os dados de deslocamento poderão ser encontrados no app da KIM, conferindo maior credibilidade às informações sobre o transporte da cidade”, explicou.