Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dona de bar é agredida após se recusar a vender bebida a cliente bêbado na Bahia

Caso ocorreu no último sábado (24) e está sendo investigado pela polícia de Brumado

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 21:43

Idosa foi agredida no último sábado (24) em Brumado
Idosa foi agredida no último sábado (24) em Brumado Crédito: Google Street View/Reprodução

Uma mulher idosa, proprietária de um bar, foi agredida na cidade de Brumado, no centro-sul da Bahia, após se recusar a vender bebidas alcoólicas a um cliente. O caso ocorreu no último sábado (24) e está sendo investigado pela polícia.

O estabelecimento da vítima fica localizado na Fazenda Boa Sorte, zona rural do município. Segundo a Polícia Civil, a mulher, de 60 anos, foi agredida por um homem de 45 anos, que teria se irritado após a proprietária negar a venda de mais bebidas. A vítima precisou ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Professor Magalhães Neto, onde recebeu atendimento médico.

Durante a ação, o suspeito também teria danificado o estabelecimento comercial.

Veja imagens da Polícia Civil em ação

Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí por Ascom PCBA
Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, é policial civil por Reprodução
Marcus Vinicius Cardoso de Carvalho, 51 anos, era policial civil por Reprodução
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA
Material apreendido durante operação da Polícia Civil em Salvador por Divulgação
Agentes da Polícia Civil cumpriram mandado de prisão na residência da investigada por Divulgação/Polícia Civil
Ele foi preso pela Polícia Civil do RJ por Divulgação
Delegado de Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
1 de 27
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA

De acordo com informações da TV Sudoeste, a mulher foi agredida com pedaços de pau e socos. O homem estaria embriagado e já havia sido expulso do local. Após ser retirado do bar, ele teria atacado a vítima pelas costas. A mulher desmaiou e, ainda desacordada, teria sido novamente agredida com socos no rosto.

Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia Territorial de Brumado para apurar e esclarecer o caso.

Mais recentes

Imagem - De graça! Hospital de Salvador distribui mais 150 senhas para triagem de cirurgias

De graça! Hospital de Salvador distribui mais 150 senhas para triagem de cirurgias
Imagem - Guerra entre CV e PCC: mandante de homicídios em Ipiaú é preso em pousada de luxo

Guerra entre CV e PCC: mandante de homicídios em Ipiaú é preso em pousada de luxo
Imagem - Pessoas Trans vão poder retificar nome em ação gratuita nesta quinta-feira na Estação Lapa

Pessoas Trans vão poder retificar nome em ação gratuita nesta quinta-feira na Estação Lapa

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida
01

Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida

Imagem - Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)
02

Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)

Imagem - Resultado da Quina 6939, desta quarta-feira (28)
03

Resultado da Quina 6939, desta quarta-feira (28)

Imagem - Mais chuva! Confira a previsão do tempo para Salvador até domingo (1º)
04

Mais chuva! Confira a previsão do tempo para Salvador até domingo (1º)