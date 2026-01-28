INTERIOR

Dona de bar é agredida após se recusar a vender bebida a cliente bêbado na Bahia

Caso ocorreu no último sábado (24) e está sendo investigado pela polícia de Brumado

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 21:43

Idosa foi agredida no último sábado (24) em Brumado Crédito: Google Street View/Reprodução

Uma mulher idosa, proprietária de um bar, foi agredida na cidade de Brumado, no centro-sul da Bahia, após se recusar a vender bebidas alcoólicas a um cliente. O caso ocorreu no último sábado (24) e está sendo investigado pela polícia.

O estabelecimento da vítima fica localizado na Fazenda Boa Sorte, zona rural do município. Segundo a Polícia Civil, a mulher, de 60 anos, foi agredida por um homem de 45 anos, que teria se irritado após a proprietária negar a venda de mais bebidas. A vítima precisou ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Professor Magalhães Neto, onde recebeu atendimento médico.

Durante a ação, o suspeito também teria danificado o estabelecimento comercial.

De acordo com informações da TV Sudoeste, a mulher foi agredida com pedaços de pau e socos. O homem estaria embriagado e já havia sido expulso do local. Após ser retirado do bar, ele teria atacado a vítima pelas costas. A mulher desmaiou e, ainda desacordada, teria sido novamente agredida com socos no rosto.