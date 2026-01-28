Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Guerra entre CV e PCC: mandante de homicídios em Ipiaú é preso em pousada de luxo

Localizado em Barra Grande, na cidade de Maraú, traficante chegou a oferecer R$ 300 mil para ser solto

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Elaine Sanoli

  • Bruno Wendel

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 22:02

Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixou pelo menos sete mortos em Ipiaú Crédito: Reprodução

Foi preso, nesta quarta-feira (28), o homem suspeito de atuar como mandante de uma série de homicídios ocorridos na cidade de Ipiaú, no sul da Bahia. Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ele foi localizado em uma pousada de luxo em Barra Grande, no município de Maraú, destino turístico do estado.

Durante a abordagem, o traficante teria oferecido R$ 300 mil para ser solto. Contra ele havia mandados de prisão por tráfico de drogas e por envolvimento em mortes violentas. Além do foragido da Justiça, as equipes prenderam em flagrante outros dois integrantes da facção criminosa. Em um veículo, os policiais apreenderam porções de maconha e cocaína, comprimidos de ecstasy e aparelhos celulares.

Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú

Ipiaú: BDM determina 'toque de recolher' e eleva tensão entre PCC e CV por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Polícia Militar
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Ipiaú por Michel Querino/ Prefeitura de Ipiaú
Complexo Policial de Ipiaú por Divulgação
Delegacia em Ipiaú por Robenilton de Souza/ Giro em Ipiaú
Laboratório de drogas foi desarticulado em Ipiaú por Divulgação SSP
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada que tinha como cliente integrante do PCC pode ter sido morta pelo CV por Acervo Pessaol
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução / g1 RR
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução / g1 RR
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução / g1 RR
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução / g1 RR
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução / g1 RR
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Já no Riachinho, ainda em Mar Grande, o tráfico é controlado pelo PCC por Arisson Marinho/CORREIO
'Europeu' é líder do PCC em Salvador por Redes sociais
Karen de Moura Tanaka Mori, Japa do PCC por Reprodução
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
PCC domina o bairro de Areias, em Candeias por Bruno Wendel/CORREIO
PCC domina o bairro de Areias, em Candeias por Bruno Wendel/CORREIO
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário teria sido morto pelo PCC de Candeias por Redes sociais
Carretas são da G8Log, empresa ligada aos principais alvos da megaoperação contra o PCC por Reprodução/TV Bahia
Caminhões da G8Log, empresa de fachada usada pelo PCC por Reprodução/ Metrópoles
Megaoperação desmonta esquema com combustíveis que envolve PCC e Faria Lima por Receita Federal
PCC: 'Italiano' é preso em Alcobaça por Divulgação
'Dona Maria' e Andressa são lideranças do PCC e CV, respon por Reprodução
Nonon, que saiu do CV para o PCC, integrou o Baralho do Crime por Reprodução
Pistoleiro do PCC matou pai e filho por Joana Queiroz/ acritica.com
PCC tentou aproximação com ministro por Arte Metrópoles
Aliança entre o PCC e o CV podem trazer consequências à Bahia por Divulgação
Empresário preso é cantor e é conhecido como “Pagodeiro do PCC” por Divulgação
Presa no Rio de Janeiro, "Dona Maria" tinha ligação com o PCC por Alberto Maraux/SSP-BA
PCC por Arquivo/Agência Brasil
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
1 de 75
Ipiaú: BDM determina 'toque de recolher' e eleva tensão entre PCC e CV por Reprodução

Entre os dias 16 e 18 de janeiro, Ipiaú viveu momentos de forte tensão após a execução de sete pessoas em um único fim de semana e a circulação de um suposto comunicado que impunha um “toque de recolher” aos moradores. Os homicídios ocorreram após o fim de uma trégua recente entre o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC), motivado pelo rompimento de um acordo entre integrantes dos grupos criminosos. As sete vítimas foram assassinadas em um intervalo de pouco mais de 48 horas, entre as 21h30 do dia 16, sexta-feira, e as 22h do dia 18, domingo.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Após série de homicídios em meio a racha de facções, polícia faz operação em Ipiaú

Violência em Ipiaú: deputado lamenta sete mortes em 48 horas e cobra resposta do governo

Quebra de trégua entre CV e PCC deixa sete mortos em menos de 48 horas em Ipiaú

Advogada baiana denuncia ofensa e ameaça de PMs: 'Você é bandida'

“As ações ostensivas e de inteligência seguem reforçadas na cidade de Ipiaú. Informações sobre criminosos podem ser repassadas, com total sigilo, por meio do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP)”, informou a SSP em nota. A operação foi conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Bahia, em parceria com a Polícia Civil e a Polícia Militar.

Mais recentes

Imagem - De graça! Hospital de Salvador distribui mais 150 senhas para triagem de cirurgias

De graça! Hospital de Salvador distribui mais 150 senhas para triagem de cirurgias
Imagem - Dona de bar é agredida após se recusar a vender bebida a cliente bêbado na Bahia

Dona de bar é agredida após se recusar a vender bebida a cliente bêbado na Bahia
Imagem - Pessoas Trans vão poder retificar nome em ação gratuita nesta quinta-feira na Estação Lapa

Pessoas Trans vão poder retificar nome em ação gratuita nesta quinta-feira na Estação Lapa

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida
01

Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida

Imagem - Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)
02

Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)

Imagem - Resultado da Quina 6939, desta quarta-feira (28)
03

Resultado da Quina 6939, desta quarta-feira (28)

Imagem - Mais chuva! Confira a previsão do tempo para Salvador até domingo (1º)
04

Mais chuva! Confira a previsão do tempo para Salvador até domingo (1º)