BAHIA

Guerra entre CV e PCC: mandante de homicídios em Ipiaú é preso em pousada de luxo

Localizado em Barra Grande, na cidade de Maraú, traficante chegou a oferecer R$ 300 mil para ser solto



Elaine Sanoli

Bruno Wendel

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 22:02

Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixou pelo menos sete mortos em Ipiaú Crédito: Reprodução

Foi preso, nesta quarta-feira (28), o homem suspeito de atuar como mandante de uma série de homicídios ocorridos na cidade de Ipiaú, no sul da Bahia. Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ele foi localizado em uma pousada de luxo em Barra Grande, no município de Maraú, destino turístico do estado.



Durante a abordagem, o traficante teria oferecido R$ 300 mil para ser solto. Contra ele havia mandados de prisão por tráfico de drogas e por envolvimento em mortes violentas. Além do foragido da Justiça, as equipes prenderam em flagrante outros dois integrantes da facção criminosa. Em um veículo, os policiais apreenderam porções de maconha e cocaína, comprimidos de ecstasy e aparelhos celulares.

Entre os dias 16 e 18 de janeiro, Ipiaú viveu momentos de forte tensão após a execução de sete pessoas em um único fim de semana e a circulação de um suposto comunicado que impunha um “toque de recolher” aos moradores. Os homicídios ocorreram após o fim de uma trégua recente entre o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC), motivado pelo rompimento de um acordo entre integrantes dos grupos criminosos. As sete vítimas foram assassinadas em um intervalo de pouco mais de 48 horas, entre as 21h30 do dia 16, sexta-feira, e as 22h do dia 18, domingo.