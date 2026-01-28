Acesse sua conta
Treze apostas da Bahia ganham prêmio na Lotofácil; veja valores

Concurso foi sorteado nesta quarta-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 22:44

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Shutterstock

Ao menos 13 apostas feitas na Bahia foram vencedoras do concurso nº 3599 da Lotofácil, realizado pela Caixa Econômica Federal. Os sortudos baianos, no entanto, acertaram apenas 14 das 15 dezenas sorteadas. O prêmio principal, de R$ 5 milhões, foi sorteado na noite desta quarta-feira (28).

Os bilhetes são de seis municípios diferentes, sendo eles: Guanambi, Ilhéus, Lauro de Freitas, Macaúbas, Salvador e Santana. Dos 13, 11 são apostas simples e os outros dois são bolões. Elas faturam prêmios entre R$ 1.890,46 e R$ 3.780,80, que totalizaram R$ 26.466,32.

Veja de onde saíram as apostas baianas que ganharam na Lotofácil

Os números sorteados foram: 01-04-06-07-08-09-11-12-13-16-19-20-21-23-24. O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta quinta-feira (29), com prêmio estimado em R$ 14 milhões.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

Como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. "Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Tags:

Dinheiro Lotofacil Loteria Prêmio

