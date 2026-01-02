Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Grupo que apostou R$ 13 milhões e teve prejuízo na Mega da Virada surpreende pelo tamanho

Grupo perdeu cerca de R$ 12 milhões apostando

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Elaine Sanoli

  • Monique Lobo

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 19:22

Números sorteados da Mega da Virada 2026
Números sorteados da Mega da Virada 2026 Crédito: Reprodução

Embora tenha apostado R$ 13 milhões em bilhetes da Mega da Virada, o grupo de amigos de Cachoeira Dourada, cidade na região Sul de Goiás, levou para casa apenas R$ 1.181.124,62, referentes aos prêmios da quadra e quina do jogo lotérico. O prêmio histórico de R$ 1,09 bilhão foi sorteado na manhã desta quinta-feira (1º).

Os valores obtidos com os bolões serão divididos entre três subgrupos. Um deles possui 300 participantes, enquanto os outros dois têm 100 cada. Segundo a esposa do sargento da Polícia Militar Glaciel Andrade, Lorena Mendes, os valores serão distribuídos conforme o ganho do grupo. “Cada grupo tem sua quantidade de pessoas. Dentro dele, a divisão é feita por igual”, explicou.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

O bolão Jogo Milhão teve cotas no valor de R$ 2.280, o Super Bolão teve cotas de R$ 1.956, e o bolão Amigos Sargento Glaciel teve cotas de R$ 900. O grupo conseguiu acertar 2 mil quadras e 45 quinas. Com as quadras, eles vão levar cerca de R$ 433 mil, e com as quinas, um pouco mais de R$ 536 mil.

“A gente começa a pagar parcelado desde o início do ano. Nós temos cotas de R$ 160 e R$ 190. Pagamos por mês, e chega no final do ano que tudo está quitado”, revelou Glaciel em entrevista ao G1.

Em outras edições, o grupo já faturou R$ 15 milhões em prêmios. No ano passado, acertaram 10 quinas e 222 quadras na Mega da Virada.

Mais recentes

Imagem - 'Corre, corre': influenciador conta tensão durante cruzeiro que inclinou com ventania no Réveillon

'Corre, corre': influenciador conta tensão durante cruzeiro que inclinou com ventania no Réveillon
Imagem - Grupo que gastou R$ 13 milhões na Mega da Virada e não levou a Sena vira sucesso e tem 4 mil interessados na fila

Grupo que gastou R$ 13 milhões na Mega da Virada e não levou a Sena vira sucesso e tem 4 mil interessados na fila
Imagem - Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

MAIS LIDAS

Imagem - Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025
01

Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025

Imagem - Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores
02

Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores

Imagem - Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso
03

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Imagem - A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026
04

A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026