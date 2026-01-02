PERDEU R$ 12 MILHÕES

Grupo que apostou R$ 13 milhões e teve prejuízo na Mega da Virada surpreende pelo tamanho

Grupo perdeu cerca de R$ 12 milhões apostando



Elaine Sanoli

Monique Lobo

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 19:22

Números sorteados da Mega da Virada 2026 Crédito: Reprodução

Embora tenha apostado R$ 13 milhões em bilhetes da Mega da Virada, o grupo de amigos de Cachoeira Dourada, cidade na região Sul de Goiás, levou para casa apenas R$ 1.181.124,62, referentes aos prêmios da quadra e quina do jogo lotérico. O prêmio histórico de R$ 1,09 bilhão foi sorteado na manhã desta quinta-feira (1º).

Os valores obtidos com os bolões serão divididos entre três subgrupos. Um deles possui 300 participantes, enquanto os outros dois têm 100 cada. Segundo a esposa do sargento da Polícia Militar Glaciel Andrade, Lorena Mendes, os valores serão distribuídos conforme o ganho do grupo. “Cada grupo tem sua quantidade de pessoas. Dentro dele, a divisão é feita por igual”, explicou.

O bolão Jogo Milhão teve cotas no valor de R$ 2.280, o Super Bolão teve cotas de R$ 1.956, e o bolão Amigos Sargento Glaciel teve cotas de R$ 900. O grupo conseguiu acertar 2 mil quadras e 45 quinas. Com as quadras, eles vão levar cerca de R$ 433 mil, e com as quinas, um pouco mais de R$ 536 mil.

“A gente começa a pagar parcelado desde o início do ano. Nós temos cotas de R$ 160 e R$ 190. Pagamos por mês, e chega no final do ano que tudo está quitado”, revelou Glaciel em entrevista ao G1.