Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Universo avisa: 4 signos viverão reconexões do passado, perdão e viradas no amor

Energia espiritual favorece reconexões, decisões afetivas e conversas que mudam rumos no amor

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 14:29

Signos no amor
Signos no amor Crédito: Reprodução

Os anjos do amor atuam com força até o fim desta semana, trazendo mensagens claras para quem vive dúvidas, afastamentos ou precisa encarar sentimentos que vêm sendo evitados. Para quatro signos, o dia pede maturidade emocional, verdade nas escolhas e abertura para diálogos que podem transformar relações. O recado espiritual não fala apenas de romance, mas também de amor próprio e limites necessários.

Leia mais

Imagem - Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Daniela Mercury lideram enquete do Troféu Correio Folia 2026

Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Daniela Mercury lideram enquete do Troféu Correio Folia 2026

Imagem - Há 30 anos, Ivete Sangalo 'nasceu' na folia e transformou o Carnaval de Salvador; relembre

Há 30 anos, Ivete Sangalo 'nasceu' na folia e transformou o Carnaval de Salvador; relembre

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Áries

O anjo do amor pede menos impulso e mais escuta. Para quem está em um relacionamento, o momento é ideal para resolver conflitos antigos que voltam a incomodar. Falar sem atacar será essencial. Para solteiros, surge a chance de retomar contato com alguém do passado, mas só vale seguir se houver real mudança de postura. O amor hoje exige responsabilidade emocional.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
1 de 16
Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Câncer

Os anjos atuam para curar feridas ligadas à insegurança e ao medo de abandono. No amor, é um dia de acolhimento, mas também de decisões. Quem insiste em relações confusas pode sentir um incômodo maior, sinal claro de que algo precisa ser revisto. Para quem está aberto ao novo, uma conversa simples pode fortalecer vínculos e trazer mais estabilidade afetiva.

Características de Câncer

Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
1 de 7
Características de Câncer por Rperodução

Libra

O anjo do amor pede equilíbrio entre agradar o outro e respeitar os próprios limites. Relações onde só um lado cede tendem a gerar desgaste agora. O dia favorece conversas francas e acordos mais justos. Para solteiros, há chance de interesse mútuo surgir, mas apenas se houver clareza desde o início. Amor sem verdade não se sustenta.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
1 de 10
Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Capricórnio

Os anjos do amor incentivam demonstrações mais claras de sentimento. Guardar tudo para si pode criar distanciamento. Para quem está em um relacionamento, o dia pede gestos simples, mas sinceros. Para solteiros, alguém pode se aproximar de forma inesperada, despertando emoções que estavam adormecidas. Permitir-se sentir será parte do aprendizado.

10 livros para quem é do signo de Capricórnio

O Cortiço – Aluísio Azevedo: Estrutura rigorosa, crítica social e olhar técnico - a mente capricorniana vibra. por Divulgação
A serpente e as asas feitas de noite – Carissa Broadbent: Disciplina, treinamento e ascensão gradual - Capricórnio vibra com jornadas de mérito. por Divulgação
O Estrangeiro – Albert Camus: Seco, filosófico e existencial - combina com o minimalismo emocional do signo. por Divulgação
O Poder do Hábito – Charles Duhigg: Capricórnio adora método, rotina e autogestão. por Divulgação
As Coisas que Perdemos no Fogo – Mariana Enriquez: Drama realista, denso e maduro - entrega profundidade emocional com os pés no chão, perfeito para Capricórnio. por Divulgação
Educated: a Menina da Montanha - Tara Westover: História de disciplina, esforço e superação - exatamente o arquétipo do signo. por Divulgação
Jane Eyre – Charlotte Brontë: Coragem, resiliência e moral - o signo respeita integridade e caráter. por Divulgação
O Conto da Ilha Desconhecida – José Saramago: Persistência, propósito e metáfora - conversa com a alma obstinada. por Divulgação
O Andar do Bêbado – Leonard Mlodinow: Raciocínio estruturado, probabilidade e ordem no caos - Capricórnio adora clareza e método. por Divulgação
A Mulher na Janela – A. J. Finn: Investigação psicológica, estrutura sólida e tensão crescente - combina com a objetividade do signo. por Divulgação
1 de 10
O Cortiço – Aluísio Azevedo: Estrutura rigorosa, crítica social e olhar técnico - a mente capricorniana vibra. por Divulgação

Mensagem do dia

Os anjos do amor lembram que amar também é saber dizer não, encerrar ciclos e escolher o que traz paz. Relações verdadeiras começam quando há coragem para ser inteiro, sem medo de perder quem não está disposto a caminhar junto.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - O Agente Secreto vai para a Netflix? Veja o que está decidido sobre o lançamento no streaming

O Agente Secreto vai para a Netflix? Veja o que está decidido sobre o lançamento no streaming
Imagem - Rejeitado no BBB 26, Matheus revela atitude inesperada da namorada após deixar o reality

Rejeitado no BBB 26, Matheus revela atitude inesperada da namorada após deixar o reality
Imagem - A história da vila pobre-pobre-de-marré que resiste há 472 anos e virou a maior metrópole da América Latina

A história da vila pobre-pobre-de-marré que resiste há 472 anos e virou a maior metrópole da América Latina

MAIS LIDAS

Imagem - Gerente da Katiara: traficante morto em explosão de granada era 'Coringa' de facção
01

Gerente da Katiara: traficante morto em explosão de granada era 'Coringa' de facção

Imagem - Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)
02

Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)

Imagem - Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos
03

Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos

Imagem - Show gratuito no Comércio reúne Marcelo D2, Maria Rita, Marienne de Castro, Nelson Rufino e Pretinho da Serrinha
04

Show gratuito no Comércio reúne Marcelo D2, Maria Rita, Marienne de Castro, Nelson Rufino e Pretinho da Serrinha