Universo avisa: 4 signos viverão reconexões do passado, perdão e viradas no amor

Energia espiritual favorece reconexões, decisões afetivas e conversas que mudam rumos no amor

Fernanda Varela

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 14:29

Signos no amor Crédito: Reprodução

Os anjos do amor atuam com força até o fim desta semana, trazendo mensagens claras para quem vive dúvidas, afastamentos ou precisa encarar sentimentos que vêm sendo evitados. Para quatro signos, o dia pede maturidade emocional, verdade nas escolhas e abertura para diálogos que podem transformar relações. O recado espiritual não fala apenas de romance, mas também de amor próprio e limites necessários.

Áries

O anjo do amor pede menos impulso e mais escuta. Para quem está em um relacionamento, o momento é ideal para resolver conflitos antigos que voltam a incomodar. Falar sem atacar será essencial. Para solteiros, surge a chance de retomar contato com alguém do passado, mas só vale seguir se houver real mudança de postura. O amor hoje exige responsabilidade emocional.

Câncer

Os anjos atuam para curar feridas ligadas à insegurança e ao medo de abandono. No amor, é um dia de acolhimento, mas também de decisões. Quem insiste em relações confusas pode sentir um incômodo maior, sinal claro de que algo precisa ser revisto. Para quem está aberto ao novo, uma conversa simples pode fortalecer vínculos e trazer mais estabilidade afetiva.

Libra

O anjo do amor pede equilíbrio entre agradar o outro e respeitar os próprios limites. Relações onde só um lado cede tendem a gerar desgaste agora. O dia favorece conversas francas e acordos mais justos. Para solteiros, há chance de interesse mútuo surgir, mas apenas se houver clareza desde o início. Amor sem verdade não se sustenta.

Capricórnio

Os anjos do amor incentivam demonstrações mais claras de sentimento. Guardar tudo para si pode criar distanciamento. Para quem está em um relacionamento, o dia pede gestos simples, mas sinceros. Para solteiros, alguém pode se aproximar de forma inesperada, despertando emoções que estavam adormecidas. Permitir-se sentir será parte do aprendizado.

