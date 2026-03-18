SAÚDE DA MULHER

Mutirão vai oferecer 4 mil exames, consultas e cirurgias gratuitas em Salvador

Mamografias, ultrassonografias, implante hormonal, preventivo, eletro e ecocardiograma estão entre os serviços que serão oferecidos

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de março de 2026 às 13:04

Hospital das Clínicas participa de mutirão Crédito: Divulgação

A Maternidade Climério de Oliveira e o Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes) vão oferecer mais de 4 mil atendimentos neste sábado (21). Tanto o hospital quanto a maternidade são braços da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e vinculados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). O mutirão, que já é considerado o maior do Sistema Único de Saúde (SUS) voltado à saúde da mulher, é parte do “Dia E” do programa Ebserh em Ação. Em todo o Brasil, de forma simultânea, devem acontecer mais de 42 mil atendimentos nos 45 hospitais universitários administrados pela Ebserh.

Os atendimentos serão realizados por atendimento prévio pela unidade ou via regulação. Na Maternidade Climério de Oliveira serão oferecidos exames laboratoriais, mamografias, ultrassonografias, preventivo, eletro e ecocardiograma, dentre outros exames. Já as consultas realizadas serão de cardiologia, ginecologia, mastologia, planejamento reprodutivo, psicologia, fisioterapia pélvica e demais especialidades.

Pela primeira vez, a maternidade vai ofertar, no “Dia E” do Ebserh em Ação, a inserção do implanon, que agora é oferecido gratuitamente pelo SUS. Trata-se de um dos métodos contraceptivos mais eficazes, com duração de até 3 anos, garantindo mais segurança e autonomia. O Implanon é classificado como contraceptivo reversível de longa duração. Por não depender de uso diário ou contínuo, o método é considerado altamente eficaz no planejamento reprodutivo.

Já no Hupes-UFBA os atendimentos devem contemplar 30 cirurgias nas especialidades de ginecologia, otorrinolaringologia, plástica, cabeça e pescoço, cirurgia geral e coloproctologia, dois mil exames laboratoriais e mais de 100 exames de imagem como raio-x, tomografia, ultrassonografia e ressonância magnética.

Ebserh em Ação

O “Dia E” faz parte do programa Ebserh em Ação, uma iniciativa da Ebserh em parceria com os ministérios da Educação e da Saúde. Trata-se de uma ação estratégica com o objetivo de ampliar o acesso da população brasileira a cirurgias eletivas e procedimentos diagnósticos e terapêuticos em todo o país. Alinhado ao programa Agora Tem Especialistas, lançado pelo presidente Lula com o Ministério da Saúde, o projeto contribui diretamente para a redução das filas e do tempo de espera no Sistema Único de Saúde (SUS).