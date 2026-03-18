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Escola de Música abre vagas para curso gratuito de percussão em Salvador

Candidatos podem se inscrever até o dia 20 de março

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de março de 2026 às 12:20

Pracatum
Pracatum Crédito: Divulgação

A Pracatum Escola de Música e Tecnologias abriu inscrições para o processo seletivo do Curso de Educação Profissional Técnica Nível Médio em Instrumento Musical (Percussão). Os candidatos podem se inscrever até o dia 20 de março por meio do formulário. 

Ao todo, serão ofertadas 40 vagas. O curso é gratuito e possui carga horária de 1.200 horas/aula. A previsão é que dure 16 meses, com início em abril deste ano.

O curso será ministrado em aulas de forma presencial nos turnos matutino e vespertino.

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Requisitos

Os candidatos devem ter o Ensino Médio concluído ou estar cursando. A seleção será realizada em duas etapas, de caráter eliminatório e classificatório: análise curricular com ações afirmativas e prova prática, conforme os critérios definidos em edital.

O processo seletivo ocorrerá nos dias 26 e 27 de março, e o resultado final será divulgado em 1º de abril, no site da Pracatum.

Os interessados podem preencher a ficha de inscrição disponível online ou comparecer à sede da Associação Pracatum, no Candeal, em Salvador, das 9h às 12h ou das 14h às 17h.

O projeto é realizado pela Pracatum Escola de Música e Tecnologias e pelo Ministério da Cultura, com patrocínio da BASF e do Salvador Bahia Airport, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Tags:

Música Salvador

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