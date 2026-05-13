CULTURA

China com Axé: Ópera de Pequim apresenta espetáculo clássico do teatro musical chinês em Salvador

No dia 23 de maio, “A Lenda da Serpente Branca” reúne música, dança e artes marciais em uma performance inédita na Concha Acústica

Millena Marques

Publicado em 13 de maio de 2026 às 13:38

China com Axé Crédito: Divulgação

Salvador receberá, no próximo dia 23 de maio, uma das mais tradicionais manifestações artísticas da cultura chinesa. A Concha Acústica do Teatro Castro Alves será palco da apresentação de “A Lenda da Serpente Branca”, espetáculo da Companhia Nacional da Ópera de Pequim, reconhecida internacionalmente pela preservação da Ópera de Pequim, patrimônio cultural imaterial da humanidade pela UNESCO.

A apresentação acontece às 19h e integra a programação do Ano Cultural Brasil-China 2026, iniciativa criada para fortalecer o intercâmbio artístico e cultural entre os dois países. O público baiano terá a oportunidade de acompanhar, ao vivo, uma linguagem cênica centenária marcada pela combinação de música, canto, dança, interpretação dramática, acrobacias e artes marciais. Para facilitar a compreensão da narrativa, o espetáculo contará com tradução em telões com legendas.

Além de Salvador, a turnê brasileira da companhia também passará por São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla.

A montagem de “A Lenda da Serpente Branca” leva ao palco uma das histórias mais conhecidas do folclore chinês. A trama acompanha a relação entre a Dama Branca, espírito de uma serpente que assume forma humana, e o jovem Xu Xian, com quem se casa após um encontro às margens do Lago Ocidental. O romance enfrenta a oposição do monge Fahai, que considera a união entre humano e espírito uma afronta às leis naturais. A narrativa mistura romance, fantasia e cenas de grande expressividade visual.

A estética da Ópera de Pequim é um dos principais elementos do espetáculo. Figurinos confeccionados artesanalmente, maquiagem estilizada, coreografias simbólicas e o uso de adereços como leques, espadas e lenços ajudam a construir a identidade dos personagens e reforçam a dramaticidade das cenas. A música é executada por uma orquestra tradicional chinesa, com instrumentos típicos como o erhu e o suona.

“A valorização da diversidade cultural e o fortalecimento das relações entre Brasil e China é um dos pilares de atuação da nossa estratégia de investimento social e parte do nosso compromisso de longo prazo com o país. Apoiar a turnê brasileira da Ópera de Pequim, durante o Ano Cultural Brasil-China, é uma forma de reforçar o intercâmbio cultural e aproximar ainda mais os dois países”, afirma Luís Fernando Lisboa Humphreys.

Fundada em 1955 e vinculada ao Ministério da Cultura e Turismo da República Popular da China, a Companhia Nacional da Ópera de Pequim acumula mais de 500 obras em seu repertório, entre peças tradicionais, narrativas históricas e montagens contemporâneas. Seu primeiro presidente foi Mei Lanfang, considerado um dos maiores nomes da história da arte teatral chinesa e responsável por ampliar o reconhecimento internacional do gênero.

SERVIÇO:

Companhia Nacional da Ópera de Pequim - Salvador

Ano Cultural Brasil-China 2026

Local: Concha Acústica - Teatro Castro Alves - Av. Alberto Pinto, 11 - Campo Grande, Salvador - BA, 40080-080

Data: 23 de maio (sábado)

Horário: 19h

Programa: A Lenda Da Serpente Branca (The Legend of the White Snake)

Duração: 1h50, com intervalo de 15 minutos

Lotação: 5.200

Valores:

1º lote - 700 ingressos - (ingressos populares): R$ 50,00

1º lote - 1.650 ingressos: R$ 80,00

3º lote - 1.650 ingressos: R$ 100,00

Link: https://bileto.sympla.com.br/event/119471/d/379761/s/2527595

Classificação indicativa: 10 anos

Realização: Dellarte / Ministério da Cultura - Governo do Brasil - Do lado do povo brasileiro