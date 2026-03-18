Após polêmicas na Bahia, projeto quer proibir entrada de militares israelenses no país

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Maysa Polcri
Publicado em 18 de março de 2026 às 14:40
Os casos polêmicos envolvendo turistas israelenses na Bahia motivaram o envio de uma indicação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A proposta prevê a proibição da entrada de militares de Israel no país. O texto alega que os turistas podem ser responssáveis pelo "genocídio" na Palestina.
A indicação propõe medidas concretas para proibir a entrada dos militares israelenses, como a identificação, pela Polícia Federal, daqueles que tenham participado de operações em Gaza e no Líbano. Além do impedimento imediato de entrada no país e articulação internacional para impedir que "envolvidos em genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade utilizem o Brasil como refúgio ou destino turístico". A indicação é de autoria do deputado estadual Hilton Coelho (Psol).
O parlamentar afirma que a Constituição Federal estabelece a prevalência dos direitos humanos, a defesa da paz e o repúdio à violência como princípios das relações internacionais. Ele diz ainda que a Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração) já autoriza o impedimento de ingresso de estrangeiros envolvidos em graves violações.
No último sábado (14), três israelenses foram presos em Itacaré, destino turístico do litoral sul da Bahia, durante uma manifestação contra a presença de turistas de Israel na cidade. Vídeos gravados por moradores e visitantes registraram confusão e a ação da polícia no protesto.
Confusão em manifestação contra israelenses em Itacaré
O tema divide, inclusive, os moradores da cidade.Segundo a Polícia Militar, foram realizadas duas manifestações com posicionamentos opostos, em pontos distintos da cidade. Uma delas se posicionava contra a presença de turistas vindos de Israel. A manifestação contrária reuniu diversas pessoas na Praça das Mangueiras, uma das áreas mais movimentadas do bairro Pituba.
Parte dos comerciantes e empresários são favoráveis à chegada de turistas por questões, sobretudo, econômicas. Bares e restaurantes de lugares como Itacaré e Morro de São Paulo contam com cardápios em hebraico e bandeiras de Israel. Ao mesmo tempo, moradores já relataram casos de racismo, agressão e barulho praticados pelos israelenses.
Como já mostrou uma reportagem do CORREIO, as motivações para o turismo no Brasil têm relação com o serviço militar obrigatório em Israel: são dois anos para as mulheres e três para os homens. Muitos jovens costumam juntar os salários como reservistas para realizar mochilões ao redor do globo e o Brasil é um dos principais destinos escolhidos.
Além das belezas naturais e da infraestrutura turística, a adaptação do comércio local à demanda internacional, com restaurantes oferecendo cardápios em hebraico e pousadas com atendimento personalizado para israelenses, tem sido um fator determinante para a fidelização desse público.