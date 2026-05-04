Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vídeo mostra mãe dançando em festa antes dos filhos morrerem em incêndio dentro de casa na Bahia

Menina de 7 anos tentou salvar irmãos e sobreviveu com ferimentos leves

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de maio de 2026 às 10:45

Mulher de 27 anos foi gravada enquanto dançava em festa Crédito: Reprodução

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a mãe das crianças mortas em um incêndio em Serrinha, no centro-norte da Bahia, dançando em uma festa enquanto os filhos estavam sozinhos em casa. No vídeo, ela aparece segurando uma lata de cerveja durante a madrugada. Horas depois, já pela manhã, retorna à residência sem saber que três dos quatro filhos haviam morrido após o imóvel ser atingido pelo fogo.

A tragédia aconteceu na manhã deste domingo (3). Durante o incêndio, uma menina de 7 anos tentou salvar os irmãos, mas não conseguiu. A criança saiu da casa gritando por socorro e foi socorrida com ferimentos leves, sendo encaminhada para uma unidade de saúde.

Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída

Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
1 de 8
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução

Três crianças morreram carbonizadas no local. A mãe não estava na residência no momento do incêndio. De acordo com a polícia, ela havia saído na noite anterior para a festa e só voltou cerca de uma hora após o ocorrido. A mulher foi presa em flagrante por abandono de incapaz.

As vítimas foram identificadas como Jeremias de Jesus Borges, de 6 anos, Samuel Nascimento de Almeida, de 4, e Ismael Nascimento de Jesus. O caso ocorreu em um imóvel no bairro Ginásio, onde as crianças permaneceram sozinhas durante toda a madrugada.

Informações preliminares indicam que o incêndio começou após as crianças brincarem com um isqueiro sobre um colchão, o que teria provocado as chamas. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e conseguiu controlar o fogo. Equipes técnicas expediram guias periciais e de remoção.

A mãe foi levada para a unidade policial, onde permanece custodiada, à disposição da Justiça. Em nota, o prefeito de Serrinha, Cyro Novais, lamentou o ocorrido e decretou luto oficial de três dias no município.

"É impossível não se comover diante de uma tragédia como essa. Três vidas inocentes interrompidas de forma tão dolorosa deixam toda a nossa cidade em estado de choque e luto", diz trecho da nota.

Leia mais

Imagem - Mãe de crianças mortas em incêndio na Bahia deixou filhos sozinhos em casa para ir a festa

Mãe de crianças mortas em incêndio na Bahia deixou filhos sozinhos em casa para ir a festa

Imagem - Irmãos morreram abraçados em incêndio no interior da Bahia

Irmãos morreram abraçados em incêndio no interior da Bahia

Imagem - Três crianças morrem em incêndio no interior da Bahia

Três crianças morrem em incêndio no interior da Bahia

Tags:

Morte Incêndio Crianças Serrinha

Mais recentes

Imagem - Instituto Federal inaugura academia gratuita para estudantes e servidores em Salvador

Instituto Federal inaugura academia gratuita para estudantes e servidores em Salvador
Imagem - 'Ração do governo'? Entenda por que arroz com feijão virou alvo - e o que diz a ciência

'Ração do governo'? Entenda por que arroz com feijão virou alvo - e o que diz a ciência
Imagem - Caminhão tomba e provoca congestionamento em Amaralina, em Salvador

Caminhão tomba e provoca congestionamento em Amaralina, em Salvador