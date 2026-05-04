TRAGÉDIA

Vídeo mostra mãe dançando em festa antes dos filhos morrerem em incêndio dentro de casa na Bahia

Menina de 7 anos tentou salvar irmãos e sobreviveu com ferimentos leves

Wendel de Novais

Publicado em 4 de maio de 2026 às 10:45

Mulher de 27 anos foi gravada enquanto dançava em festa Crédito: Reprodução

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a mãe das crianças mortas em um incêndio em Serrinha, no centro-norte da Bahia, dançando em uma festa enquanto os filhos estavam sozinhos em casa. No vídeo, ela aparece segurando uma lata de cerveja durante a madrugada. Horas depois, já pela manhã, retorna à residência sem saber que três dos quatro filhos haviam morrido após o imóvel ser atingido pelo fogo.

A tragédia aconteceu na manhã deste domingo (3). Durante o incêndio, uma menina de 7 anos tentou salvar os irmãos, mas não conseguiu. A criança saiu da casa gritando por socorro e foi socorrida com ferimentos leves, sendo encaminhada para uma unidade de saúde.

Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída 1 de 8

Três crianças morreram carbonizadas no local. A mãe não estava na residência no momento do incêndio. De acordo com a polícia, ela havia saído na noite anterior para a festa e só voltou cerca de uma hora após o ocorrido. A mulher foi presa em flagrante por abandono de incapaz.

As vítimas foram identificadas como Jeremias de Jesus Borges, de 6 anos, Samuel Nascimento de Almeida, de 4, e Ismael Nascimento de Jesus. O caso ocorreu em um imóvel no bairro Ginásio, onde as crianças permaneceram sozinhas durante toda a madrugada.

Informações preliminares indicam que o incêndio começou após as crianças brincarem com um isqueiro sobre um colchão, o que teria provocado as chamas. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e conseguiu controlar o fogo. Equipes técnicas expediram guias periciais e de remoção.

A mãe foi levada para a unidade policial, onde permanece custodiada, à disposição da Justiça. Em nota, o prefeito de Serrinha, Cyro Novais, lamentou o ocorrido e decretou luto oficial de três dias no município.