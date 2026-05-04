Instituto Federal inaugura academia gratuita para estudantes e servidores em Salvador

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Esther Morais
Publicado em 4 de maio de 2026 às 10:07
O Instituto Federal da Bahia (Ifba) inaugurou, em abril, uma academia gratuita voltada para estudantes, servidores e trabalhadores terceirizados no campus de Salvador.
A iniciativa oferece treinos com acompanhamento de instrutores e suporte do aplicativo MFit Personal, com foco na promoção da saúde e bem-estar da comunidade acadêmica. Entre os objetivos estão a redução do estresse e da ansiedade, além do aumento de energia, foco, disposição e integração no ambiente escolar.
Veja como participar de academia gratuita no Ifba
O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h20. O acesso é feito por ordem de chegada, respeitando a capacidade do espaço, que comporta entre 8 e 10 pessoas por vez.
Para utilizar a academia, é necessário realizar um cadastro por meio de um QR Code disponível no local, preenchendo informações pessoais em uma ficha digital. Caso a lotação máxima seja atingida, os usuários devem aguardar a liberação de novas vagas.
O espaço está instalado na sala de musculação do setor de Educação Física do campus.