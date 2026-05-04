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Mãe de crianças mortas em incêndio na Bahia deixou filhos sozinhos em casa para ir a festa

Vítimas tinham entre 4 e 6 anos; prefeitura decretou luto oficial de três dias

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de maio de 2026 às 08:03

Irmãos morreram carbonizados em incêndio Crédito: Reprodução

A mãe das três crianças que morreram carbonizadas em um incêndio em Serrinha, no centro-norte da Bahia, na manhã deste domingo (3), estava em uma festa no momento do acidente. De acordo com informações da polícia, ela só chegou ao local cerca de uma hora após a tragédia e foi presa em flagrante por abandono de incapaz.

As crianças foram identificadas como Jeremias de Jesus Borges, de 6 anos, Samuel Nascimento de Almeida, de 4 anos, e Ismael Nascimento de Jesus. O caso aconteceu em um imóvel no bairro Ginásio, onde as vítimas ficaram sozinhas ao longo de toda a madrugada, já que a mãe teria saído na noite anterior para uma festa na cidade.

Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída

Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
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Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução

Segundo as informações iniciais, as crianças estavam brincando com um isqueiro sobre um colchão, o que teria provocado o incêndio. A irmã mais velha, de 7 anos, conseguiu sair do local com vida e foi encaminhada para uma unidade de saúde. O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Guias periciais e de remoção foram expedidas. A mulher foi conduzida à unidade policial, onde segue custodiada, à disposição do Poder Judiciário.

Em nota, o prefeito de Serrinha, Cyro Novais, lamentou o ocorrido e decretou luto oficial de três dias no município. "É impossível não se comover diante de uma tragédia como essa. Três vidas inocentes interrompidas de forma tão dolorosa deixam toda a nossa cidade em estado de choque e luto", diz trecho da nota.

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Tags:

Morte Incêndio Crianças Serrinha

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