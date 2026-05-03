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Irmãos morreram abraçados em incêndio no interior da Bahia

Prefeitura decretou luto de três dias

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de maio de 2026 às 18:01

Incêndio em Serrinha
Incêndio em Serrinha Crédito: Reprodução/Redes sociais

Os irmãos que morreram carbonizados em um incêndio em Serrinha, no centro norte da Bahia, na manhã deste domingo (3), estavam abraçados.

As crianças foram identificadas como Jeremias de Jesus Borges, de 6 anos, Samuel Nascimento de Almeida, de 4 anos, e Ismael Nascimento de Jesus.

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Em nota, a Polícia Civil informou que 1ª Delegacia Territorial (DT/Serrinha) autuou em flagrante a mãe das crianças, de 27 anos, pelo crime de abandono de incapaz com resultado morte.

De acordo com a ocorrência, a genitora das vítimas saiu, na noite anterior, para uma festa, deixando quatro crianças sozinhas na residência.

Segundo informações preliminares, uma delas ateou fogo em um colchão, provocando o incêndio. Uma das crianças, de 7 anos, saiu do local com vida e foi encaminhada para uma unidade de saúde. O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado e controlou o incêndio. Guias periciais e de remoção foram expedidas.

A mulher foi conduzida à unidade policial, onde segue custodiada, à disposição do Poder Judiciário.

Em nota, o prefeito de Serrinha, Cyro Novais, lamentou o ocorrido e decretou luto oficial por 3 dias no município. "É impossível não se comover diante de uma tragédia como essa. Três vidas inocentes interrompidas de forma tão dolorosa deixam toda a nossa cidade em estado de choque e luto", diz trecho da nota.

Tags:

Bahia Incêndio Serrinha

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