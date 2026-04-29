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Alpinista morre após queda de cerca de 80 metros de altura em área de difícil acesso no interior da Bahia

Vítima foi identificada como Igor Andreoni Barbabella de Oliveira, de 40 anos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de abril de 2026 às 16:17

Igor Andreoni Barbabella de Oliveira
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um alpinista de 40 anos, identificado como Igor Andreoni Barbabella de Oliveira, morreu após cair do Morro da Ponta Aguda, no município de Itatim, no interior da Bahia, na terça-feira (28). Ele caiu de uma altura de cerca de 80 metros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, guarnições do 16° Batalhão de Bombeiros Militar (16° BBM), com sede em Santo Antônio de Jesus, o corpo foi resgatado em uma área de difícil acesso. Os bombeiros foram acionados pela Central de Comunicações (Cicom).

Igor Andreoni Barbabella de Oliveira

Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução/Redes sociais
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Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução

A área onde o corpo estava é marcada por vegetação densa e grande quantidade de rochas. Para alcançar o ponto onde o corpo estava, foi necessário realizar a abertura de um acesso na região.

Após o resgate, o corpo foi deixado sob os cuidados da Polícia Militar (PM), que permaneceu no local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela identificação e demais procedimentos legais.

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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também prestaram apoio à ocorrência. A ação integrada reforça a atuação coordenada entre os órgãos de emergência em situações complexas e de alto risco.

A morte foi registrada pela Delegacia Territorial (DT/Itatim). Segundo relatos da ocorrência, a vítima foi encontrada próxima a um morro, a princípio sem indícios de crime.

Tags:

Bahia Itatim Alpinista

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