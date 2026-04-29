Alpinista morre após queda de cerca de 80 metros de altura em área de difícil acesso no interior da Bahia

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Millena Marques
Publicado em 29 de abril de 2026 às 16:17
Um alpinista de 40 anos, identificado como Igor Andreoni Barbabella de Oliveira, morreu após cair do Morro da Ponta Aguda, no município de Itatim, no interior da Bahia, na terça-feira (28). Ele caiu de uma altura de cerca de 80 metros.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, guarnições do 16° Batalhão de Bombeiros Militar (16° BBM), com sede em Santo Antônio de Jesus, o corpo foi resgatado em uma área de difícil acesso. Os bombeiros foram acionados pela Central de Comunicações (Cicom).
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira
A área onde o corpo estava é marcada por vegetação densa e grande quantidade de rochas. Para alcançar o ponto onde o corpo estava, foi necessário realizar a abertura de um acesso na região.
Após o resgate, o corpo foi deixado sob os cuidados da Polícia Militar (PM), que permaneceu no local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela identificação e demais procedimentos legais.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também prestaram apoio à ocorrência. A ação integrada reforça a atuação coordenada entre os órgãos de emergência em situações complexas e de alto risco.
A morte foi registrada pela Delegacia Territorial (DT/Itatim). Segundo relatos da ocorrência, a vítima foi encontrada próxima a um morro, a princípio sem indícios de crime.