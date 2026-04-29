Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Projeto prevê multa de até R$ 100 mil para quem deixar animais sozinhos em veículos

Proposta amplia regras de proteção aos animais e passa a considerar a prática como maus-tratos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de abril de 2026 às 17:16

Cachorro foi deixado dentro de um carro fechado em Mossoró (RN)
Cachorro foi deixado dentro de um carro fechado em Mossoró (RN) Crédito: Reprodução

Está em tramitação na Câmara Municipal de Salvador um projeto de lei que pode endurecer as regras de proteção animal na capital baiana. A proposta inclui a proibição de deixar animais sozinhos dentro de veículos, mesmo que não haja sinais imediatos de sofrimento.

O texto altera a Lei Municipal nº 9.499/2019, que prevê punições para casos de maus-tratos e multas que variam entre R$ 1 mil e R$ 100 mil. A principal mudança é a inclusão de um novo inciso no artigo 2º, classificando como infração o ato de manter o animal desacompanhado no interior de automóveis.

Atualmente, a legislação já permite punir situações em que o animal é exposto a calor excessivo, falta de ventilação ou estresse. No entanto, nesses casos, é necessário comprovar que houve risco ou dano à saúde. Com o novo projeto, essa exigência deixa de existir. 

Na prática, a proposta torna a regra mais objetiva: o simples fato de deixar o animal sozinho no carro já poderá ser enquadrado como maus-tratos, independentemente do tempo de permanência ou das condições do ambiente. O Projeto de Lei nº 116/2016 é de autoria da vereadora Marcelle Moraes (União Brasil).

Leia mais

Imagem - Homem é preso por manter aves silvestres ameaçadas de extinção em cativeiro e sob maus-tratos

Homem é preso por manter aves silvestres ameaçadas de extinção em cativeiro e sob maus-tratos

Imagem - Como denunciar maus-tratos a animais pode mudar com novo sistema em análise no Senado

Como denunciar maus-tratos a animais pode mudar com novo sistema em análise no Senado

Imagem - Jumento é resgatado debilitado e caído no chão em situação de maus-tratos na Bahia

Jumento é resgatado debilitado e caído no chão em situação de maus-tratos na Bahia

Segundo a justificativa da proposta, a medida tem caráter preventivo e busca evitar situações de risco. "O interior de um automóvel é um ambiente sujeito a variações térmicas bruscas e confinamento severo, o que pode comprometer a saúde do animal em poucos minutos". afirma.

Além disso, o projeto também pretende reforçar a responsabilização dos tutores e incentivar a guarda responsável. A avaliação é que a prática ainda é comum e, muitas vezes, tratada com naturalidade, apesar dos riscos envolvidos. 

Caso seja aprovado, o texto não altera os tipos de penalidade já previstos na lei, que incluem advertência, multa e até o recolhimento do animal em situações mais graves. A proposta ainda precisa ser analisada pelas comissões da Câmara antes de seguir para votação em plenário.

Mais recentes

Imagem - Câmara Municipal aprova distribuição gratuita de Mounjaro em cidade na Bahia

Câmara Municipal aprova distribuição gratuita de Mounjaro em cidade na Bahia
Imagem - Sindicato dos Rodoviários anuncia atraso na saída de ônibus em Salvador nesta quinta (30)

Sindicato dos Rodoviários anuncia atraso na saída de ônibus em Salvador nesta quinta (30)
Imagem - 'BBB do tráfico': nove câmeras instaladas por criminosos são removidas em bairro de Salvador

'BBB do tráfico': nove câmeras instaladas por criminosos são removidas em bairro de Salvador