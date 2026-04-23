POLÍTICA

Como denunciar maus-tratos a animais pode mudar com novo sistema em análise no Senado

Proposta cria canal único nacional, promete anonimato e tenta acabar com falhas que hoje favorecem a impunidade

Juliana Rodrigues

Publicado em 23 de abril de 2026 às 16:18

O Senado Federal iniciou a análise do Projeto de Lei 961/2026, que institui Sinema Crédito: Fábio Pozzebom / Agência Brasil

O Senado Federal iniciou a análise do Projeto de Lei 961/2026, que institui o Sistema Nacional de Enfrentamento aos Maus-Tratos contra Animais (Sinema). De autoria do senador Marcelo Castro (MDB-PI), a proposta busca sanar uma das maiores dificuldades da proteção animal no Brasil: a desarticulação entre os órgãos de fiscalização e a falta de dados estatísticos confiáveis.

Animais de estimação 1 de 38

Canal unificado acaba com a burocracia nas denúncias

A grande aposta do Sinema é simplificar a vida do cidadão ao criar um canal de denúncias unificado e ininterrupto. Atualmente, a dúvida sobre qual órgão acionar se a Polícia Civil, Militar ou secretarias municipais acaba por desestimular as notificações e favorecer a impunidade.

O novo sistema operará via telefone, internet e aplicativos, garantindo o anonimato do denunciante. Na prática, a plataforma fará a triagem inteligente e o encaminhamento automático da ocorrência para a autoridade competente na região do crime, acelerando o tempo de resposta.

Casos emblemáticos, como a morte do "Cão Orelha" em janeiro de 2026, reforçam a necessidade dessa agilidade. A tragédia do animal comunitário em Florianópolis evidenciou que a falta de um fluxo centralizado de provas e resgate custa vidas, vácuo que o projeto de lei agora tenta preencher com eficiência institucional.

Dados integrados contra a invisibilidade dos crimes

O senador Marcelo Castro alerta que a atual dispersão de canais cria um cenário de "invisibilidade", onde a falta de números concretos impede o combate efetivo à violência.

"Essa fragmentação dificulta a consolidação de informações estratégicas e compromete a formulação de políticas públicas baseadas em evidências", destacou o parlamentar.

Com a centralização, o Sinema passará a gerar relatórios periódicos para mapear padrões de agressão e embasar ações preventivas. A estratégia prevê, inclusive, uma articulação com o Sistema Único de Saúde (SUS), já que estatísticas comprovam a conexão direta entre maus-tratos a animais, casos de violência doméstica e riscos à saúde pública.

Inteligência estratégica para garantir a punição

O PL 961/2026 busca preencher o vácuo operacional que hoje impede que o rigor da Lei Sansão seja aplicado em sua totalidade. Se convertido em lei, o Sinema atuará como o braço de inteligência necessário para tirar agressores da invisibilidade e garantir que a justiça alcance a ponta final.