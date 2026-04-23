POLÍTICA

Em Ilhéus, ACM Neto participa de homenagens a São Jorge e diz que Bahia vive clima de mudança

Pré-candidato ao governo da Bahia salientou que, ao lado de seu grupo político, está preparado para a tarefa de governar o estado

Pombo Correio

Publicado em 23 de abril de 2026 às 18:53

ACM Neto em Ihéus nesta quinta-feira (23) Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), participou nesta quinta-feira (23) das celebrações em homenagem a São Jorge, padroeiro de Ilhéus, ao lado do prefeito Valderico Junior (União Brasil). O calendário religioso deste ano também marca os 470 anos de fundação da Paróquia de São Jorge.

Também participaram do evento o ex-prefeito de Jequié e pré-candidato a vice-governador Zé Cocá (PP), o senador e pré-candidato à reeleição Angelo Coronel (Republicanos), o presidente estadual do PL e pré-candidato ao Senado João Roma, além de lideranças políticas locais e regionais.

Na cidade, Neto participou da procissão em homenagem ao padroeiro de Ilhéus. Durante entrevista concedida à imprensa no percurso, Neto destacou a importância da celebração religiosa e o vínculo histórico que mantém com a cidade.

“Ilhéus celebra o seu padroeiro, São Jorge, e a gente fica feliz de ver as pessoas na rua nessa expressão tão própria da cidade, que é a sua fé, a sua religiosidade. Sempre é uma emoção para mim estar aqui, mas também é a renovação de um compromisso de trabalho com Ilhéus e com toda a região”, afirmou.

Neto ainda exaltou a gestão do prefeito Valderico ao salientar o trabalho de transformação que vem sendo feito no município desde o ano passado. “Particularmente, fico muito alegre por estar aqui hoje ao lado do prefeito, que vem fazendo um trabalho de transformação na cidade”, disse.

Ao comentar a disputa eleitoral de 2026, ACM Neto declarou que a campanha terá como foco os principais problemas enfrentados pelos baianos, como segurança pública, saúde, educação e geração de empregos. Neto também voltou a criticar a gestão estadual, citando obras prometidas e ainda não concluídas no sul da Bahia.

“O tema principal é a vida das pessoas. Segurança pública, saúde, o drama da regulação, educação, falta de emprego e promessas não realizadas. A região é exemplo disso. Está aí o Aeroporto de Ilhéus com problemas há tantos anos, a Fiol (Ferrovia Oeste-Leste) parada, o Porto Sul que não saiu do papel. São obras prometidas durante 20 anos e que até agora não foram entregues”, disse.