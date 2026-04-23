POLÍTICA

Ex-funcionária denuncia vereador de Salvador por suposto esquema de rachadinha

Parlamentar nega as acusações

Maysa Polcri

Publicado em 23 de abril de 2026 às 17:38

Ex-funcionária denuncia vereador de Salvador Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma mulher identificada como Ingrid Damata, que trabalhou com o vereador de Salvador Sílvio Humberto (PSB), publicou vídeos nas redes sociais em que denuncia supostas irregularidades no gabinete do parlamentar. Segundo ela, o vereador teria praticado rachadinha entre 2024 e 2025. Sílvio Humberto nega as acusações, as quais classifica como "levianas".

Ingrid Damata vem publicando em seu perfil no Instagram vídeos contra o parlamentar. No mais recente deles, publicado na terça-feira (21), ela denuncia o suposto esquema de rachadinha. A prática criminosa acontece quando políticos eleitos exigem que funcionários devolvam parte do salário recebido.

"Aqui vai a minha denúncia ao Ministério Público, à Câmara de Vereadores, à sociedade baiana. Os fatos que eu narrei, eu citei especificamente os anos de 2024 e 2025. A denúncia que eu trago aqui hoje é de rachadinha praticada pelo vereador Sílvio Humberto nesse período que eu narrei. Se vocês me perguntarem quanto tempo essas coisas aconteceram, eu não vou saber porque eu não tive acesso a essas provas", falou Ingrid Damata, sem detalhar, no entanto, como aconteceria o suposto crime.

Em nota enviada à imprensa, o vereador rechaça as acusações e afirma que Ingri Damata estava em situação de vulnerabilidade quando foi acolhida pela família de Sílvio Humberto. "A denunciante foi acolhida pela família com afeto genuíno. Quando esteve em situação de vulnerabilidade, teve da família a cessão de moradia, apoio em atendimentos médicos e exames. O que recebeu foi um gesto humano", afirma.

"O vereador não se curvará a acusações levianas, nem admitirá que tentativas de distorção de fatos se sobreponham a uma trajetória de mais de 30 anos construída com trabalho, integridade e compromisso com seu povo. Todo o assunto será conduzido nos canais competentes, que é o único espaço adequado para apurar os fatos", acrescenta a nota.

Nos vídeos publicados, Ingrid Damata afirma que não aceitou ações do vereador, sem detalhar quais, e que, por isso, teria sido rejeitada por ele. Ela também publicou diversas fotos ao lado do parlamentar e registros em eventos políticos. Além disso, publicou prints de supostas conversas com o deputado em que aparece cobrando o valor de R$ 200. Ela relatou que teria sido despejada de um imóvel que teria sido cedido pela mãe do político.

Veja o posicionamento completo do vereador

"Com indignação e tristeza, o vereador Silvio Humberto se vê obrigado a reagir publicamente diante de uma situação que fere não apenas sua honra pessoal, mas tudo que construiu ao longo de mais de três décadas de vida pública.

Silvio Humberto começou sua trajetória aos 16 anos, fundando o Grupo Negro da UCSal. Em 1992, foi um dos fundadores do Instituto Steve Biko, que criou o primeiro pré-vestibular para negros do Brasil. Em 2004, participou diretamente da elaboração do Programa de Ações Afirmativas da UFBA. Em 2012, chegou à Câmara de Vereadores de Salvador, onde segue atuando em defesa da educação, do combate ao racismo e da proteção da vida da população negra. Essa história chega antes de qualquer acusação.

A denunciante foi acolhida pela família com afeto genuíno. Quando esteve em situação de vulnerabilidade, teve da família a cessão de moradia, apoio em atendimentos médicos e exames. O que recebeu foi um gesto humano.