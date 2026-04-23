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Secretário de Jerônimo usa imagem da China ao falar da ponte Salvador-Itaparica, gera confusão e críticas

Publicação foi feita nesta quinta-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 23 de abril de 2026 às 17:54

secretário de Relações Institucionais da Bahia, Adolpho Loyola (PT),
secretário de Relações Institucionais da Bahia, Adolpho Loyola (PT), Crédito: Wuiga Rubini/GOVBA

O secretário de Relações Institucionais da Bahia, Adolpho Loyola (PT), publicou nesta quinta-feira (23), nas redes sociais, duas imagens para comentar sobre o projeto da Ponte Salvador-Itaparica.

A primeira foto é uma projeção da ponte baiana. Já a segunda, que chamou atenção, retrata uma ponte na China. Na forma como apresentou o conteúdo, o secretário do governo Jerônimo Rodrigues (PT) acabou dando a entender que se tratava de um avanço da própria Ponte Salvador-Itaparica, sem deixar claro que a estrutura exibida não ficava na Bahia.

Publicação de Adolpho Loyola no Instagram
Publicação de Adolpho Loyola no Instagram Crédito: Reprodução

A imagem, na verdade, foi divulgada na última semana pela assessoria da Concessionária Ponte Salvador-Itaparica com o objetivo de mostrar a tecnologia chinesa que será usada na obra.

“Um investimento de R$ 11 bilhões, para a maior obra de infraestrutura da história da Bahia, que vai conectar Salvador à Ilha, consolidar o maior eixo contínuo desse tipo na América Latina, e abrir um novo ciclo de desenvolvimento para o nosso estado. A ponte vem aí, com visão de futuro, planejamento e muito trabalho”, escreveu o secretário na legenda da postagem.

Nos comentários, internautas ironizaram a publicação e apontaram a ausência de indicação de que as imagens tinham caráter meramente ilustrativo. “Só esqueceu de colocar no final que são imagens ilustrativas ou IA. A segunda foto mesmo dá para ver que esta placa é de um país estrangeiro”, disse um usuário da rede social. “Essa obra aí deve ser em Salvador no País das maravilhas. Até a placa do carro está diferente. Refaz essa montagem aí”, alfinetou outro.

Procurada pelo CORREIO, a assessoria de comunicação do secretário informou que “as imagens utilizadas na publicação têm caráter ilustrativo, tratando-se de registros de aplicações dessa tecnologia em obras realizadas na China, amplamente utilizados também por veículos de imprensa na Bahia e no Brasil, para contextualizar a inovação que será empregada no projeto baiano”.

“Não houve uso indevido ou tentativa de indução ao erro, mas sim a utilização de referências visuais para facilitar a compreensão de uma tecnologia inédita na América Latina, cuja chegada está prevista para maio, conforme informado na legenda da publicação. Reforçamos o compromisso com a transparência e com a correta comunicação de um projeto estruturante que representa um importante vetor de desenvolvimento para a Bahia”, acrescentou.

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