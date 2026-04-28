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Homem é preso por manter aves silvestres ameaçadas de extinção em cativeiro e sob maus-tratos

Ele já responde pelos crimes de roubo e corrupção de menor

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de abril de 2026 às 22:52

Homem é preso em flagrante por manter dezenas de aves silvestres em cativeiro e situação de maus-tratos
Homem é preso em flagrante por manter dezenas de aves silvestres em cativeiro e situação de maus-tratos Crédito: Divulgação

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (28) por crime de maus-tratos a animais e por manter em cativeiro espécies silvestres ameaçadas de extinção. Ele foi detido no bairro Bonsucesso, em Fortaleza (CE), onde foram encontradas 22 aves silvestres, sendo três delas de espécies ameaçadas. O homem já responde pelos crimes de roubo e corrupção de menor.

Equipes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), com apoio do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE) da Polícia Civil do Ceará (PCCE), receberam informações sobre um imóvel com diversas aves ameaçadas de extinção, todas em situação de maus-tratos. Diante da denúncia, as equipes abordaram o homem, que mantinha os animais presos em gaiolas e caixas de papelão.

Homem é preso em flagrante por manter dezenas de aves silvestres em cativeiro e situação de maus-tratos

Homem é preso em flagrante por manter dezenas de aves silvestres em cativeiro e situação de maus-tratos por Divulgação
Homem é preso em flagrante por manter dezenas de aves silvestres em cativeiro e situação de maus-tratos por Divulgação
Homem é preso em flagrante por manter dezenas de aves silvestres em cativeiro e situação de maus-tratos por Divulgação
Homem é preso em flagrante por manter dezenas de aves silvestres em cativeiro e situação de maus-tratos por Divulgação
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Homem é preso em flagrante por manter dezenas de aves silvestres em cativeiro e situação de maus-tratos por Divulgação

Os policiais civis resgataram 22 pássaros silvestres, entre eles dez filhotes de papagaio-verdadeiro, dois filhotes de arara-vermelha (Ara chloropterus) e dois filhotes de ararajuba (Aratinga guarouba).

O suspeito e as aves apreendidas foram conduzidos para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), onde ele foi autuado em flagrante pelos crimes de maus-tratos a animais e por manter em cativeiro espécies silvestres ameaçadas de extinção. O homem encontra-se à disposição do Poder Judiciário.

Todas as aves resgatadas foram encaminhadas à Secretaria de Proteção Animal (Sepa) e para o Instituto Pró-Silvestre, onde passarão por avaliação de biólogos e médicos veterinários, para posterior soltura na natureza.

Tags:

Aves Silvestres Meio Ambiente

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